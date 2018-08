Sacude a presidencia de EU culpabilidad de Manafort

La declaración del exabogado de Trump, Michael Cohen, se produjo prácticamente al mismo tiempo que en Virginia un jurado declaraba culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el exjefe de campaña de Trump.

El veredicto que declaró ayer culpable a Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de EU, Donald Trump, sacudió ayer la Presidencia del mandatario ante las consecuencias que pueda tener en la investigación de la trama rusa.

Manafort fue declarado ayer culpable por un jurado en la corte federal del Distrito Virginia Este de ocho de los 18 cargos por fraude que se le imputaban, lo que podría suponer una condena que le llevara a terminar sus días en prisión.

Ante esta situación, y a la espera de ver qué sucede con el resto de delitos de los que se le acusan, el foco está ahora en si Manafort buscará colaborar con los investigadores de la trama rusa para reducir su condena o tratará de ganarse un indulto del presidente.

"En este momento (Manafort) está evaluando todas las opciones", aseguró el abogado principal del exjefe de campaña de Trump, poco después de que se conociera el veredicto, dejando la puerta abierta a cualquiera de las vías, también a la de cumplir sin más su condena, que será fijada próximamente por el juez Thomas Ellis.

El estratega fue declarado culpable de ocho cargos, entre los que se encuentran cinco relativos a declaraciones de impuestos, uno sobre no haber informado de una cuenta en el extranjero y dos fraudes bancarios a la hora de pedir préstamos.

Después de que el jurado no alcanzara consenso sobre diez de los cargos, el magistrado declaró nulo el juicio para esos delitos, por lo que la fiscalía especial del caso deberá decidir si volver a iniciar otro juicio con éstos o no.

Ahora, el juez Ellis tendrá que fijar una fecha de sentencia y establecer una condena, a la que también aguarda paralelamente en el marco de la investigación de la trama rusa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn.

El juicio contra Manafort comenzó el pasado 31 de julio y las deliberaciones del jurado han durado cuatro días, hasta que ayer martes el jurado se pronunció.

El presidente estadounidense Donald Trump se deslindó ayer del veredicto de culpabilidad por acusaciones de fraude bancario y de mentir a las autoridades contra su exjefe de campaña, Paul Manafort, a quien llamó una "buena persona".

"Paul Manafort es una buena persona… Esto no me involucra, pero aún así siento que es muy triste lo que ha pasado. Esto no tiene que ver con colusión rusa. Empezó como colusión Rusia… esto es una cacería de brujas que termina en desgracia".

Trump, quien hizo las declaraciones en comentarios a reporteros durante una visita a Virginia del Oeste, evitó hablar en detalle de otro proceso legal, la declaratoria de culpabilidad en Nueva York de su exabogado personal, Michael Cohen.

Aunque se ha especulado sobre la posibilidad de que Trump emita un indulto presidencial a favor de Manafort, la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto.

Ap

Veredicto. El equipo de defensa de Manafort dio ayer que se evalúan todas las opciones.

