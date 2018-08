Se pronuncia Durazo a favor de la legalización de la marihuana

CUERNAVACA, MORELOS.-

Alfonso Durazo, quien fungirá como próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se pronunció de manera personal a favor de la legalización de la marihuana para uso lúdico y médico.

Previo a la realización del Foro temático sobre políticas de drogas y pacificación, en Cuernavaca, Morelos, Durazo hizo esta declaración, pero aclaró que es de manera personal y no buscaría imponerla durante la realización del encuentro, que fue cerrado entre 50 expertos nacionales e internacionales en la materia.

Aclaró que como parte del Pacto de Reconciliación Nacional se realizan dos tipos de encuentros; temáticos y con víctimas, pero en el foro realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública fue exclusivo con especialistas.

"No todos somos expertos en el tema y aquí abordaremos políticas de drogas y pacificación para esbozar cuál deberá ser la política para ayudar al proceso de pacificación y reconciliación nacional, son 50 expertos, hay un cuerpo de relatores y aquellas propuestas que generen el mayor consenso en la mesa tendrán mayores posibilidades de convertirse en políticas públicas", adelantó.

Yo tengo mi posición personal a favor de la legalización de la marihuana, advirtió, pero no vengo a empujar mi posición, que lo decida la mesa, así como la amnistía, el perdón a criminales que lo decida la mesa, reiteró.

Durazo Montaño declaró que el proyecto de López Obrador incluye el perdón como un acto imprescindible como sociedad para la liberación de odios, pero reconoció que es muy difícil pedirles tal acto a las víctimas y familiares de víctimas.

El encuentro se realizó con la presencia de Pietro Grasso, ex procurador de justicia de Florencia, Italia, y ex procurador antimafia; personal de la Organización de las Naciones Unidas; especialistas en Derechos Humanos y de la Salud como Hortensia Reyes, Nora Frías y Florencio Salazar; el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; Adriana Lozano; investigadores del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México; del Centro de investigación para la Paz en México, entre otros.

Finalmente, el próximo responsable de la Seguridad en el país aclaró que los especialistas tendrán en sus manos la propuesta de qué hacer con el tema de las drogas, para sugerir de manera consensuada cómo tratar la materia para que el próximo gobierno lo recoja y las propuestas de mayor coincidencia tendrán altas expectativas de ser presentadas como una iniciativa de ley.





