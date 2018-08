Montero defiende a Melanitto

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz y cantante Ivonne Montero no cree que el asesinato de Fabio Melanitto, su exesposo y padre de su hija, haya sido producto de un ajuste de cuentas.

"No lo creo, era una persona que le gustaba el trabajo. No consumía nada, apenas y tomaba", declaró Montero en conferencia de prensa.

"No era matón, no era asesino ni ratero", añadió más adelante. Dijo que para ella Melanitto sólo fue un padre que no estuvo.

Montero comentó al inicio de la charla que no se ha borrado el tatuaje que Melanitto y ella se hicieron cuando estaban enamorados, pues para ella representa su "época de amor, de ilusión, de cosas bellas".

Cuando le preguntaron qué haría si lo tuviera de frente señaló que le diría que "siempre hay tiempo para arreglar las cosas, que el pasado te puede matar, pero que si hay voluntad las cosas se pueden hacer".

Ivonne también reveló cómo le dijo a su hija que Fabio, su padre, había muerto. Antonella es fruto de la relación entre la actriz y el exintegrante de Uff!

La pareja se separó cuando Ivonne estaba embarazada y Fabio no tenía contacto con la niña.

Al hablar del momento en que reveló la situación a su hija, Montero expresó: "Le dije: 'mami es un día muy triste para mí, tu papi Fabio Melanitto está en el cielo', y se quedó calladita. Yo puse una foto de su papá con una veladora… nos acercamos a hacer oración".

Poco después del asesinato, Montero publicó en Twitter un mensaje dedicado a Melanitto y unas fotografías en las que aparecía su hija. "Dios te guarde", el mensaje de Ivonne Montero a Fabio Melanitto.

Agregó que si Fabio se hubiera acercado a ella para convivir con su hija, se lo hubiera permitido.

