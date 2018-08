Pide respeto a paso peatonal y lo amenazan... ¡con una pistola!

ESTOS HECHOS SON PARTE DE UNA SOCIEDAD 'ENFERMA', OPINA LA DIóCESIS DE TORREóN

EL SIGLO DE TORREÓN

Una persona puso en riesgo su vida al atreverse a pedirle a un automovilista que respetara el área peatonal marcada en la carpeta asfáltica; "no vuelvo a decirle nada a nadie, jamás imaginé que sería amenazado con una pistola por tan simple petición", sostiene temerosa. Parte de una sociedad "enferma", opina la Diócesis de Torreón.

El hecho que pone en evidencia el nivel de descomposición social alcanzado, a tal grado de exhibir una reacción tan violenta de agredir a alguien sin motivo, ocurrió poco después de las diez de la mañana del domingo anterior en la franja que une a las colonias Torreón Jardín y Campestre La Rosita.

Santiago, una persona de 55 años de edad que padece graves problemas por hernias de disco en la columna, caminaba por Paseo de La Rosita en dirección a la Unidad Deportiva "Braulio Fernández Aguirre" y al llegar al Paseo de Las Flores su andar normal era obstaculizado por una camioneta negra de lujo conducida por un hombre de entre 30 y 33 años de edad.

El automovilista invadía el área de paso peatonal y Santiago, de manera amable, le señaló su falta, como lo hacía casi siempre y obtenía una respuesta de consideración por parte de conductores, que incluso se disculpaban por tal omisión de respeto a la señal protectora al sector peatonal.

Hasta el pasado domingo, Santiago estaba convencido de que la gente tenía que participar en la formación de una sociedad consciente, de respeto al derecho ajeno, pues ahí estriba el secreto de la paz, en el respeto a los derechos humanos.

Santiago rodeó el frente de la camioneta y observó un rostro molesto del automovilista que traía una taza, supone, con café, por la hora que era. Siguió su camino en dirección al bulevar Revolución, pero a los pocos segundos escuchó el rechinar de llantas.

Al voltear, detectó que se trataba del conductor de la camioneta negra quien se le emparejó y a corta distancia le dijo: "¿Eres agente de tránsito o don vialidad?, para inmediatamente después subir de tono la agresión y proferirle hasta "mentadas de madre".

El hombre de 55 años, se dirigió al conductor para disculparse y aclarar que sólo le dijo que respetara el área peatonal, logrando solamente elevar el nivel de cólera del automovilista quien amenazaba con echarle el vehículo encima.

Ante tal situación, Santiago -a pesar del problema de columna- optó por correr hasta donde se encontraba desayunando un grupo de gente, pero en su intento de fuga alcanzó a observar que el automovilista ya traía una pistola en su mano derecha, de ahí que decidió imprimir velocidad, adentrándose en la colonia Torreón Jardín, donde logró ocultarse de este conductor.

"No sé cómo pude correr tan rápido, no puedo correr por el problema de columna, pero esta lección me obliga a no volver a decirle nada a nadie, jamás pensé que por algo tan sencillo, pondría en riesgo mi vida, no sé qué le pasa a la gente, me queda claro que ahora hay gente capaz de matar por cualquier cosa, todos tenemos problemas, pero no debes desquitarte con el mundo", sostiene Santiago, aun con miedo por lo ocurrido.

"Son expresiones de una falta de cultura de respeto a las personas, una sociedad enferma, que demuestra que de niños, en sus casas, sus familias no les hablaron de las normas básicas de convivencia, de valores, fundamentales para una sociedad sana", sostiene el padre Ignacio Wong Sánchez, director de Comunicación Social en la Diócesis de Torreón.

Como esta persona, hay mucha gente que con su comportamiento altera la convivencia y aún más grave, pone en peligro la vida de las personas por cualquier motivo, por leve que sea, añadió el representante de la iglesia católica, quien sostuvo incluso que en su participación en la Consulta por la Reconciliación y La Paz, su propuesta se basa en la creación de una sociedad donde los valores sean la parte más importante.

"Muchas personas en sus casas tuvieron una educación permisiva, no les enseñaron límites, como a mí que me exigieron el respeto a la gente mayor, a no decir malas palabras, lo que ahora da risa sin considerar que situación como la que ocurrió con esta persona de nombre Santiago, es consecuencia de esta forma de educar".

La iglesia católica considera clave para la transformación, el luchar por un modelo de nación obligatoriamente con formación integral, "si la familia pierde este espacio, seguiremos caminando como sociedad hacia el fracaso total, como lamentablemente lo muestran este tipo de casos, en que una persona puso en riesgo su vida por pedir el respeto al derecho de la gente que no anda en automóvil".

ARCHIVO

55

AÑOS

De edad tiene

La persona que

Fue amenazada.

IGNACIO WONG SáNCHEZ

Infracción. Algunos conductores no respetan los pasos peatonales y los obstruyen.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP