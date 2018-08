CIDH da medidas cautelares a niños separados en EU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares ayer a favor de niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la "Política de Tolerancia Cero", en los EU.

La Comisión emitió dos resoluciones. Una refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, todas ellas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a favor de niños y niñas que permanecen sin ser reunificados. La otra, respecto de cinco familias en particular, refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por Texas Civil Rights Project, the Women's Refugee Commission, the Immigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.

En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es "coayudante" o "complementaria", sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de "Cero Tolerancia" y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa.

Tras recibir ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.

572

Permanecen bajo custodia del gobierno de EU.

Ap

Orden. CIDH le ordenó al gobierno de EU implementar medidas cautelares en favor de niños migrantes que fueron separados.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP