Dirigente del SNTE se dice 'tranquilo' ante regreso de Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, pidió "respeto" al inicio del ciclo escolar y dijo que está "tranquilo, en paz, como siempre", ante el regreso de Elba Esther Gordillo Morales.

Entrevistado previo al inicio de la ceremonia por el arranque del ciclo escolar 2018-2019, el presidente del organismo dijo que el sindicato está "trabajando en unidad", "muy sólido" ante el regreso de quien fuera su mentora y madrina política.

"¿Cómo me ven? Tranquilo, en paz, como siempre. Nunca ha habido un momento de relax en el sindicato. Todo el que asume este reto de ser dirigente sindical en cualquier nivel, todos los días es igual", respondió cuando se le preguntó cómo se encontraba ante la reaparición de Gordillo Morales.

"Yo lo que digo que un millón 500 mil maestros sindicalistas están trabajando en paz y nosotros estamos hablando en nombre de ellos", agregó. Dijo que el día de hoy lo que tiene que llamar la atención es el regreso a clases "de 58 millones de niños y un millón 500 mil maestros que los acompañan".

"Lo que yo digo hoy por respeto es el inicio del ciclo escolar y el respeto a 58 millones de niños y a un millón 500 mil maestros que están trabajando en paz y en unidad por México. De los otros temas no hay opinión, porque no sé de qué me hablan. Los maestros están trabajando en unidad y en responsabilidad por México", agregó.

Dijo que sólo abordará el tema cuando se mencione directamente al SNTE y entonces la organización emitirá un comentario con responsabilidad.

"Lo que yo puedo hablar hoy es sobre el tema de hoy. Sí en su momento hay otros temas que mencionan específicamente al SNTE lo hablaremos con claridad, responsabilidad y seriedad. El sindicato está unido y trabajando, muy sólido. Reingresar 1 millón 500 mil maestros trabajando qué les dice", insistió.





Dijo que el sindicato está "trabajando en unidad", "muy sólido" ante el regreso de quien fuera su mentora y madrina política. (ARCHIVO)

Etiquetas: Elba Esther Gordillogordillo

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD