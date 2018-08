'Que los usuarios decidan', piden taxistas en manifestación

TORREÓN, COAH.-

Luego que autoridades estatales y municipales anunciaron que procederían contra los "cinqureos", esto a solicitud de las organizaciones de camiones urbanos que lo pidieron como parte de los acuerdos para avanzar en el Modelo de Negocios del Metrobús, alrededor de 300 choferes de taxis se manifestaron esta mañana en la Plaza Mayor.

Este movimiento significó una suspensión en el servicio que dicen, "brindamos desde hace años y ahora cubrimos en 12 rutas".

Los alrededores de la Plaza Mayor se colorearon de amarillo. Los taxistas portaron cartulinas contra el titular de Transporte, Edmundo Castañeda, porque afirman que "desde el viernes empezó a hostigarnos en las bases".

Los taxistas dicen que su trabajo "no le quita nada a nadie. Sólo recogemos lo que los camioneros no alcanzan a atender por horarios o frecuencias. Pero es su forma de operar, nosotros no nos metemos con ellos" señalan.

La semana pasada, en lo que fue la primera reunión entre autoridades estatales, municipales y representantes de organizaciones de camiones que tienen injerencia en la Ruta Troncal del Metrobús, los dirigentes de esta modalidad de transporte que se reunieron en el edificio Coahuila pidieron el apoyo para que estos taxis salgan de servicio.

Ellos afirman que les quitan alrededor de 30 mil usuarios diariamente.

Los taxistas 'cinqureos' dicen que si "hay oferta hay demanda", en alusión a la cantidad de usuarios que transportan y de los que dicen, "son libres de decidir que transporte les conviene".

Representantes de los taxistas dicen que su diálogo es respetuoso con las autoridades.

Y aunque se comprometieron a presentarles un plan de trabajo que les solicitaron, adelantan que no permitirán que los despojen de su fuente de trabajo

Los representantes que estuvieron en la reunión en la secretaría del Ayuntamiento fueron José Luis Lechuga Montelongo de Periférico, José Gonzalez de Independencia, Manuel Dávalos Tapia de Xochimilco y Guillermo Pizarro de Jumbo, entre otros.

Este tipo de servicio cobra actualmente 12 pesos.





