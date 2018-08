Trump niega tener algo qué ocultar en trama rusa

Ap

El presidente estadunidense Donald Trump negó ayer que tenga algo "qué ocultar" al fiscal especial Robert Mueller, que investiga la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, y negó que su principal abogado esté en su contra al cooperar con la pesquisa.

En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Trump respondió al diario The New York Times, el cual reportó que el consejero de la Casa Blanca, Don McGahn, había cooperado "extensamente" con el fiscal Mueller en los últimos nueve meses y se sometió a tres entrevistas con investigadores, por un total de 30 horas.

Trump escribio que él mismo permitió que McGahn cooperara, "así como todos los demás miembros solicitados del personal de la Casa Blanca", y que "además entregamos fácilmente más de un millón de páginas de documentos. Más transparente en la historia. Sin colusión, sin obstrucción. ¡Cacería de brujas!" "Permití que él (MCGahn) y todos los demás testificaran, no tenía que hacerlo", dijo el mandatario en un tuit.

Citando a una docena de funcionarios actuales y anteriores de la Casa Blanca y fuentes conocedoras del tema, el diario neoyorquino reportó el sábado que McGahn había compartido información que los investigadores no tenían.

Pero el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo que la cooperación de McGahn ayudaría a reforzar las afirmaciones de Trump de que no hizo nada malo. "El presidente lo alentó a testificar, está feliz de haberlo hecho, está bastante seguro de que no hay nada en el testimonio que perjudique al presidente", dijo Giuliani el domingo al programa Meet the Press.

Trump indicó que el periódico hizo parecer que McGahn le dio la espalda, como hizo en la década de 1970 el abogado de la Casa Blanca John Dean, en la investigación de Watergate sobre el expresidente Richard Nixon, "cuando en realidad es todo lo contrario".

Desatado En otro tuit: En otro tuit: ⇒ Comparó la investigación de la supuesta trama rusa con el macarthismo. ⇒ Como se denominó a la campaña de desprestigio y presiones contra presuntos comunistas del área política y cultural. ⇒ Llevada por Joseph McCarthy.

Defensa. Trump insistió, como hace habitualmente, en comparar la investigación de la trama rusa con el "Macarthismo".

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP