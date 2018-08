Consumo de azúcares afecta la salud de miles

De acuerdo con un estudio que encabezó el integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM, Juan Miranda Ríos, el alto alto consumo de azúcares tiene diversos efectos negativos en el organismo.

Precisó que además de reducir la esperanza de vida, también puede afectar la capacidad reproductiva de ésta y de futuras generaciones.

El especialista revisó los efectos del alto consumo de azúcares en el organismo utilizando como modelo de estudio al gusano Caenorhabditis elegans (C. elegans), que comparte 60 por ciento de sus genes con los del humano, especialmente los que tienen un equivalente en el control de la producción y utilización de azúcares y grasas. Lo anterior permitió a Miranda Ríos y su equipo observar los efectos, no sólo en la generación que consume azúcares en altas cantidades, sino en sus descendientes, en los que encontró una reducción en la capacidad de reproducción de hasta 50 por ciento.

El estudio, en el que participan los alumnos Jonathan Alcántar Fernández, con la colaboración de Rosa E. Navarro y Ana María Salazar, señala que muchos de los genes de C. elegans son homólogos a los del humano, y su metabolismo de carbohidratos y de lípidos es exactamente igual. En ellos se observó un desajuste por la ingesta de azúcar, proceso que se reflejó en las siguientes generaciones, aunque ya no estuvieran expuestas al azúcar, resaltó. El estudio, publicado recientemente en la revista PLoS ONE, ofrece la oportunidad de visualizar los efectos del alto consumo de azúcares en más de una generación, seguimiento difícil de realizar en el humano.

