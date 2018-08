No escuchen el canto de las sirenas: AMLO

Ante la cúpula de Morena reunida en el 5to Congreso Nacional Extraordinario, el primero que realizan como gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador lanzó advertencias a sus correligionarios para no "encaramarse" (colocarse en una posición alta) ni que haya desviaciones o que el pragmatismo destruya a su organización, que se coloca como una de las principales fuerzas políticas del país.

Les pidió dejar de lado la corrupción, el amiguismo, el nepotismo y esas "lacras de la política". "Para que no haya influyentismo, corrupción, sectarismo, ninguna de estas lacras de la política se requieren los ideales. Gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos, pero no deshonra. No queremos la politiquería, llegar por llegar, no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Que el pragmatismo no arrase y que, sin ideas ni principios, se destruya nuestra organización", expresó.

Prometió no decepcionar y no van a actuar "como dirigentes, que al llegar al poder se traicionan y a sus seguidores". Recordó que en 2000, cuando se registró la victoria de Vicente Fox en la Presidencia, se apostó a la alternancia que al final él calificó como "una farsa dañina".

Para evitar que eso se repita, López Obrador pidió "dejar una cosa o situación para tomar otra. No es más de lo mismo, no es la simulación o el gatopardismo. Transformar no es ejecutar o dar el violín, instrumento que se toma con la izquierda y se toca con la derecha, lo nuestro es auténtico y será distinto", afirmó.

A los senadores y diputados federales entrantes, puso como ejemplo que en la pasada legislatura Morena votó en contra del gasolinazo. "Ojalá y esto sirva de lección a diputados y senadores entrantes para no escuchar, taparse los oídos y ponerse cera y no escuchar el canto de las sirenas. Y no olvidar que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", aseveró.

López Obrador pidió apoyo para la aprobación de la escuela de formación de cuadros de Morena.

