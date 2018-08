Pide AMLO a Morena no 'encaramarse en el poder'

CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO.







COMENTAR

Ante el Congreso Nacional de Morena, en su primera intervención tras la victoria electoral, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, demandó a su partido no encaramarse en el poder ni permitir lacras de la política, desviaciones o que el pragmatismo destruya a su organización.

"No vamos a actuar como dirigentes que al llegar al poder se traicionan a sí mismos y a sus seguidores", agregó.

A diferencia del 2000, en que "se apostó a la alternancia y terminó en una farsa dañina... ahora sí el cambio va a fondo el Movimiento de Regeneración Nacional irá por un auténtico estado de derecho acabar la corrupción. No vamos a desperdiciar el tiempo ni a perder el impulso", ofreció.

López Obrador habló ante el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, y ahí agradeció que no haya habido sectarismo, incongruencia para lograr la victoria, que "parecía un sueño pero obviamente es una bella realidad".

Ahora, demandó a la dirigencia de su partido, "no encaramarse en el poder" cuidar a su partido y mantener la congruencia por lo que planteó respaldar sus propuestas de gobierno y la creación de un Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

La idea es formar jóvenes para el futuro y "que no haya influyentismo, corrupción, amiguismo, sectarismo, nepotismo, ninguna de esa lacras de la política se requieren los ideales los principios, gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos pero no deshonra".

López Obrador presentó su propuesta de Plan de Acción para respaldar el Proyecto de Nación, así como el Plan de austeridad republicana y combate a la corrupción.

A sus legisladores les pidió apoyo y para eso "no escuchar y taparse los oídos, ponerse cera en los oídos y no escuchar el canto de las sirenas y no olvidar que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás".





López Obrador habló ante el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, y ahí agradeció que no haya habido sectarismo, incongruencia para lograr la victoria, que "parecía un sueño pero obviamente es una bella realidad". (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: AMLOTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD