Arrastran rezago hasta preparatoria

EN SECUNDARIAS PúBLICAS, 7 DE 10 ESTáN REPROBADOS EN MATEMáTICAS

EL SIGLO DE TORREÓN

En las escuelas secundarias públicas de Torreón, 4 de cada 10 estudiantes están reprobados en Lenguaje y Comunicación, pero 7 de cada 10 están reprobados en Matemáticas. Pero de acuerdo al análisis del Observatorio de La Laguna, lo más preocupante es que estas carencias se siguen arrastrando en la preparatoria.

Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, explicó que un 44 por ciento sacó un nivel insuficiente en la evaluación del Plan Nacional para la Evaluación del Aprendizaje (Planea) de Lenguaje y Comunicación, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), un 32 por ciento obtuvo un nivel indispensable, 13 por ciento satisfactorio y sólo el 10 por ciento fue sobresaliente.

Pero al pasar a la parte de Matemáticas, un 73 por ciento reprobó la prueba, el 16 por ciento fue indispensable, 6 por ciento satisfactorio y apenas un 5 por ciento sobresaliente.

"Estamos hablando de que la mayoría de los chavitos que están egresando de las secundarias públicas de Torreón no saben prácticamente sumar, restar, multiplicar, dividir, las operaciones básicas se evalúan en este tipo de pruebas y ni siquiera eso lo pueden hacer", expresó.

De acuerdo al análisis realizado por el Observatorio de La Laguna, la educación pública, a nivel secundaria, en Torreón, es de pésima calidad, señaló Medina, tanto en el rubro de Matemáticas como en el de Lenguaje y Comunicación. Sin embargo, al llevar un seguimiento la problemática es aún más preocupante, pues se mantiene el nivel de rezago.

"La prepa no corrige estos errores que se arrastran desde la secundaria, son pocos los que mejoran el nivel educativo, pero esto es porque hubo una selección de estudiantes, algunos se salieron y quedan los mejorcitos, pero se supondría que si vas avanzando en tu nivel educativo debieras ir mejorando y no es así", explicó el coordinador de Investigación del CCI.

En las preparatorias públicas de Torreón, 4 de cada 10 estudiantes reprueban Lenguaje y Comunicación, y 6 de cada 10 reprueban Matemáticas. Medina consideró que esto, a la larga, va a traer problemas de profesionistas que no sabrán leer, sintetizar información, porque no adquirieron estos conocimientos en su educación básica, ingenieros que no sabrán realizar adecuadamente una operación matemática o van a batallar a la hora de hacer cálculos por la falta de preparación.

"Si queremos ser una región competitiva tenemos que empezar a poner atención en estos números", indicó.

Medina indicó que los números se repiten en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, y se mantienen los mismos porcentajes a nivel estatal tanto en Durango como en Coahuila.

"El número de reprobados es mayor al de aprobados", comentó, "al ver el peso de las escuelas públicas en Torreón, vemos que 6 de cada 10 escuelas que hay en el municipio son públicas, preparatorias son 2 públicas de cada 10 que hay, es un problema que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo en la capacitación de los docentes".

CORTESÍA

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP