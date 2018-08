Va Profeco contra dos escuelas particulares

TORREÓN, COAH.-

Como parte de su operativo de Regreso a Clases, la Procuraduría Federal del Consumidor en La Laguna ha visitado 17 escuelas particulares de las cuales dos serán acreedoras a una amonestación tras obligar a los padres de familia a comprar determinadas marcas de útiles escolares e incluso uniformes.

Leticia Castaño Orozco, subdelegada de la Profeco en La Laguna, informó que como parte del operativo, el cual recorrerá también los municipios de Parras, Matamoros, y el resto de los municipios de la Comarca Lagunera, continuará hasta el mes de septiembre.

"Llevamos hasta la fecha 17 colegios privados de Torreón en donde nos hemos encontrado el principal problema que es la imposición de la venta de útiles escolares, y en algunos casos hasta los uniformes, el calzado e incluso hasta los tenis. Estamos en ese tema, vamos a sancionar a algunos colegios, porque hay que aclarar que los colegios tienen permiso para vender educación nada más", recalcó.

También dentro de las denuncias que se han recibido por parte de los padres de familia, está la presencia de papelerías que sólo funcionan en época escolar en donde les obligan a comprar, y el resto del año no funcionan como tal.

"Es importante que los padres de familia sepan que no están obligados, aunque en la lista de útiles escolares lo diga y se los pongan como nota, que es importante la marca del cuaderno, lápiz o que se tiene que surtir en el colegio, no están obligados", dijo Castaño.

Por lo que exhortó a que denuncien. "Si lo denuncian a Profeco nosotros estamos atendiendo, sabemos que es un tema difícil porque los padres tiene la preocupación de que no les vayan a discriminar o correr porque están denunciando".

Para estos casos, la Profeco pone a disposición de las familias un número 01-800-0832-666 en donde pueden denunciar ese tipo de anomalías de una forma anónima, a fin de que la subdelegación acuda a determinada institución educativa para realizar una revisión.

Por otra parte, comentó que en cuanto al pago de las colegiaturas, no se deberá suspender a los niños si el pago se retrasa los primeros días. "Pero en los derechos que tienen los padres, dice que si en los 3 meses consecutivos no se paga la colegiatura, el colegio tiene derecho a suspenderlo, incluso hasta sacarlo y no lo exime de pagar porque el niño estuvo los tres meses", explicó.

De acuerdo con Castaño, esta época del regreso a clases está considerada como la más cara del año, incluso por arriba de la Navidad.

"Se tienen la idea de que por lo regular, pero en el regreso a clases, es obligatorio".

