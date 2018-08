¿Habrá segunda temporada de La casa de las flores?

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Apenas hace una semana de haber sido lanzada la serie La casa de las flores, a través de la plataforma de Netflix, su productor, Manolo Caro, respondió a los cuestionamientos sobre si habrá una segunda temporada.

“No lo voy a negar, me encantaría hacerla”, dijo Manolo para el portal de Quién.

Sobre el impacto que ha tenido esa producción, Caro confesó que le haría feliz la posibilidad de realizar una segunda parte.

“Es una locura lo que está pasando, sí mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago”, confesó.

Sobre los personajes de la serie, el escritor de la cinta La vida inmoral de la pareja ideal, reveló que sí hay futuro para los miembros de la familia De la Mora.

“Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades”, comentó Manolo sobre la continuidad de la historia.

Sobre si podrá reunir al elenco estelar para una posible temporada más, dijo desconocer si ellos puedan estar interesados en realizarla.

“Sería muy aventurado decir que todos quisieran estar a bordo, quiénes podrían, quiénes no porque con un elenco multi estelar como éste, no sé cuándo se lograría reunirlos. No sé si les interese a ellos”, puntualizó.





Sobre el impacto que ha tenido esa producción, Caro confesó que le haría feliz la posibilidad de realizar una segunda parte. (ESPECIAL)

Etiquetas: la casa de las floresManolo CaroPaulina de la Mora

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- MD