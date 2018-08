Parques y Jardines niega deforestación en la calzada Colón

TORREÓN, COAH.-

Aseguran que recibe de 50 mil a 70 mil litros de agua diariamente

El jefe de Parques y Jardines, Alejandro Gutiérrez, discrepa de la percepción ciudadana en el sentido de que la calzada Colón ha sido deforestada y que se esté secando lo que queda de espacios verdes.

Asegura que la calzada Colón ha recibido desde el primero de enero, "agua suficiente".

No sabe dónde quedaron o quién retiró los arbustos del tipo "clavos" que formaban una valla en los camellones de toda la calzada Colón en sus 12 cruces, de bulevar Independencia al Revolución y remitió a preguntarles al respecto a los directores del proyecto, Urbanismo y Obras Públicas.

Alejandro Gutiérrez le dijo a los regidores de la Comisión de Obras Públicas que la calzada Colón se riega de lunes a viernes, "depende del flujo vehicular y la captación de agua que tenemos en las plantas tratadoras, de 5 a 7 pipas diarias, es decir de 50 mil a 70 mil litros diarios, porque cada pipa es de 10 mil litros diarios".

Según él, esto ha sido así desde el día primero del mes de enero.

Respecto al sistema de riego que en la anterior administración se instaló en forma paralela al camellón central, dijo que "fue retirado porque no estaba en buenas condiciones, ya que de 12 motores funcionaban 3 y las líneas estaban rotas. No se pudo reparar, recibí en enero y hace dos meses y medio que inició la obra, se retiró la línea y no se ha vuelto instalar...".

Pero habrá pasto nuevo y no se colocará hasta en dos o tres meses más que terminen los trabajos dice, ante quienes compareció con personal de Parques y Jardines y una abogada.

