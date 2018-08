Videos muestran tragedia en la India por lluvias

Un total de 97 personas han muerto a causa de las lluvias torrenciales que desde hace una semana azotan el estado meridional indio de Kerala, cuyas autoridades han decretado la alerta roja, informaron hoy fuentes oficiales.

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) de Kerala, P.H. Kurian, dijo a Efe que el número de víctimas se ha triplicado en los últimos días debido al colapso de viviendas o por deslizamientos de tierra provocados por las corrientes de agua.

Receiving scary videos from my family there on the ongoing floods in South India. More than 80 deaths so far. Thousands trapped. Chief Minister Pinarayi Vijayan has appealed to the people for generous contributions to battle the worst floods faced by Kerala in nearly a century. pic.twitter.com/J8SJzbt2DH