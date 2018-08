Black Eyed Peas, energía inagotable

Este año se cumplen 20 del lanzamiento de "Behind the front", el primer disco lanzado por los Black Eyed Peas; hoy quieren regresar a sus raíces y, al mismo tiempo, renovarse con el fin de mantener la energía que los ha caracterizado, aun cuando ello implique que se sientan como si apenas estuvieran empezando.

"Hemos pasado por el pop, el dance y siempre hemos tratado de mantener esa energía, ahora nos sentimos que estamos empezando nuevamente desde el inicio. Queremos de alguna manera bajar a la tierra, empezar nuevamente y hacer algo fresco que mantenga nuestra motivación y que sea un reflejo de nuestra pasión. Es un viaje continuo y sólo queremos hacer nuestra parte", expresó en entrevista Apl.de.ap, integrante del grupo.

El músico agradeció la oportunidad de regresar a la ciudad de México para ofrecer un concierto, que será esta noche en el Pepsi Center, para el que han ensayado mucho.

"Estoy muy emocionado de regresar a la Ciudad de México porque siempre ha sido para nosotros como un segundo hogar y el segundo lugar donde más tenemos fans en el mundo; siempre nos han apoyado sin importar cuál sea la situación y no podemos esperar para tocarles el nuevo disco y que cantemos todos juntos".

Apl.de.ap mencionó que en estos momentos de su carrera, el ahora trío desea refrendar la intención de siempre llevar un mensaje a través de la música.

"Creo que lo más difícil que hemos tenido que superar es que la gente nos ponga atención, no siempre está abierta a escuchar un mensaje porque puede ser muy fuerte, y esa es una de las pruebas que hemos tenido que superar".

Luego de ocho años desde su último disco, explicó que el nuevo material que tienen entre manos él, Taboo y Will i. am, además de que contará con una colaboración de alguien muy conocido en Latinoamérica, buscará mantener la chispa que se ha vuelto parte de su sello, aun cuando Fergie, la única mujer que había en el grupo, ya no esté con ellos desde 2013.

"Teniendo la voz y los medios para 'entregar' el mensaje, creo que es indispensable empezar con nuestra propia comunidad. Como artistas podemos tomar acciones y no simplemente hablar de ello, poner acciones en la escuela, en las sociedades que más lo necesitan y que no siempre tienen las oportunidades y esa es parte de nuestra contribución en el mundo, ayudando a los que menos tienen. Y aunque no me gusta ahondar tanto en política, creo que lo que todos debemos recordar es que tenemos que ayudarnos mutuamente en nuestras comunidades".

Si bien algunos detractores pensaron que la partida de la cantante comprometería el trabajo logrado como grupo, el productor señaló que tienen muy claro que su pasión es el único motor que quieren conservar para continuar.

"No importa (lo que han pasado juntos), todos seguimos en el mismo camino y tratando de darle a la gente buena música todo el tiempo sin importar cuál sea la situación. Nos apoyamos mutuamente y siempre tenemos presente que nos entregamos a nuestros fans, es por ellos que hacemos todo, así les gusten los cambios o no… y aunque tal vez no les gusten, uno tiene que seguir y crear música, que para eso estamos en la tierra", subrayó Apl.de.ap.

