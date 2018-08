Molestan cambios a Grupo Vida

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Para integrantes del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), el cambio de titular que se dio recientemente en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Durango, podría retrasar lo que se había logrado en materia de desaparecidos y dicen es un reflejo de la falta de compromiso de parte del gobierno de José Rosas Aispuro.

"Nos molesta porque esto refleja realmente, no al tema, no a la atención y no al compromiso por parte del gobierno de José Rosas Aispuro; esto podría representar un retraso, íbamos avanzando bien"; dijo Silvia Ortiz, vocera del grupo.

Fue través de las redes sociales, en donde la Secretaría General de Gobierno de Durango a cargo de Adrián Alanís, informó sobre el nombramiento de Petra Mejorado como nueva secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y a Erika Arizpe como directora administrativa.

Las familias de personas desaparecidas, habían trabajado con la ahora ex titular, Verónica Roacho, quien asegura, gestionaba una reunión con el gobernador de Durango, "posibilidad a la que le podemos decir adiós", dijo Ortiz.

Luego de que se hiciera pública la molestia de los integrantes del grupo por la salida de Roacho, autoridades del Gobierno del Estado establecieron comunicación con Silvia Ortiz, "para tener un encuentro con la nueva titular". La fecha y el lugar, no fue dado a conocer.

De acuerdo con Ortiz, parte de esa falta de compromiso se refleja en que sólo se destinó un agente del Ministerio Público para tratar el tema de desaparecidos, el cual también atiende otros casos.

Asimismo, temen que el tema del posible ingreso al Cereso de Durango, para cotejar con la fotografía de sus desaparecidos, entre los internos.

"Estamos en reuniones en México para ver la entrega de bases de datos de los estados, y una de las entidades que no está comprometida es Durango, porque no ha entregado nada. Se trata de la base de datos de personas desaparecidas, de no identificados; no existe el hecho de que quieran trabajar el tema", insistió la vocera de grupo Vida.

Esperan que con la reunión con la titular se obtengan acuerdos.

Enojo. Silvia Ortiz, vocera de Vida dijo que el cambio en la Comisión Estatal generó molestia.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP