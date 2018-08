El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo ayer que el movimiento islamista, Hamás, que controla Gaza, no "tiene intención de reconciliación" y que Estados Unidos miente cuando habla de proteger a la población de la Franja.

"En principio, Hamás no tiene intención de reconciliación y hay quienes no quieren mientras otros piensan que es un problema humanitario como si el sufrimiento de la gente de Gaza hubiera empezado hoy. No. Comenzó con una ocupación y un bloqueo israelí", declaró hoy Abás, según informó la agencia de noticias Wafa.

Abás defendió "un Gobierno, una ley y una fuerza legítima sin milicias" para avanzar en el proceso de reconciliación, firmado en octubre bajo el auspicio de Egipto, que actualmente está estancado sin que se haya completado la transferencia del control del enclave a la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania. El presidente palestino habló ayer en un encuentro del Consejo Nacional Palestino, el segundo máximo órgano de toma de decisiones de la Organización de Liberación de Palestina, y arremetió contra Washington que elabora una propuesta de paz con Israel. "¿Por qué EU despertó para proteger a nuestra gente allí? Están mintiendo", declaró en su discurso de inauguración en el que remarcó que la Casa Blanca está intentando promover proyectos en la Franja.

Reacción Durante la tarde: Durante la tarde: ⇒ Cientos de palestinos se manifestaron en la ciudad cisjordana de Ramala. ⇒ Para pedir a Abás que cese las medidas punitivas en la Franja. ⇒ Como la suspensión del salario de funcionarios.

Complicado. Actualmente, Egipto y la ONU median un acuerdo de alto el fuego duradero entre Israel y Hamás.

