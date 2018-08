Seis gobernadores rechazan a 'superdelegados' de AMLO

Al menos en seis entidades del país los delegados de Programas Integrales de Desarrollo designados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, enfrentan el rechazo de los gobernadores, pues consideran que su figura centraliza el poder y atenta contra el pacto federal que rige el actual sistema de gobierno.

La negativa se ha expresado tanto en las voces de actuales mandatarios como de gobernadores electos, quienes coinciden en que las entidades no necesitan de intermediarios para trabajar con el gobierno federal.

Los mandatarios de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD); de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco (independiente); de Chihuahua, Javier Corral (PAN); de Guerrero, Héctor Astudillo (PRI), y de Guanajuato, Miguel Márquez (PAN), así como los gobernadores electos de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (Morena), son quienes se han expresado en desacuerdo con los "superdelegados" de AMLO.

El mandatario michoacano fue uno de los primeros en externar su desaprobación con la nueva figura, que en la entidad recayó en Roberto Pantoja Arzola, e incluso señaló que "no existe", pues el pacto federal no contempla que haya intermediarios. "El gobernador no atiende a mensajeros ni a representantes de quién sabe quién. Esa figura recientemente inventada viola el pacto federal".

En el mismo sentido se expresó "El Bronco", gobernador de Nuevo León, para quien estos puestos intermedios violan a la Constitución, por lo que asegura que se lo planteará a AMLO. "Es como si yo le dijera a algún alcalde: te voy a mandar un delegado para que maneje los recursos del estado".

Para Corral, mandatario panista de Chihuahua, existe un riesgo de centralización del poder y de que se trate de suplantar las facultades que son exclusivas de las entidades. "En Chihuahua no vamos a permitir ninguna instancia intermedia entre los municipios, el gobierno de la República y el estado", advirtió.

El gobernador priísta de Guerrero, Héctor Astudillo, ha manifestado que la figura deberá sujetarse a la Constitución y al federalismo, y que el presidente electo debe explicar cuáles serán sus funciones para que no se dupliquen con las del Ejecutivo.

En el caso de Guanajuato, aunque el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez se ha mostrado abierto a colaborar con el delegado Mauricio Hernández, el mandatario saliente Miguel Márquez ha indicado que se trata de un rol de vicegobernador. "Sí es para centralizar, para poner un vicegobernador alterno, al cual no eligió el pueblo, y que el día de mañana tenga un carácter más político que administrativo; pues tiempo al tiempo y lo van a ver", afirmó.

Las críticas más duras; sin embargo, han llegado desde Jalisco, donde el gobernador electo, Enrique Alfaro, señaló que fiscalizar los recursos y gastos de las entidades es una falta de respeto para los gobernadores. "Mi relación con el gobierno de la República será directa con el presidente y no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal".

LOS CAUTELOSOS Además de las seis entidades donde se ha manifestado el desacuerdo, en otras 10 los gobernadores han preferido mantenerse cautelosos, al señalar que esperarán al 1 de diciembre y que se dé a conocer el programa de trabajo. En ese sentido se han expresado Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes; Miguel Riquelme, de Coahuila, y José Rosas Aispuro, de Durango.

Twitter

En contra. La negativa se ha expresado tanto en las voces de actuales mandatarios como de gobernadores electos.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP