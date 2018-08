Exigen respetar soberanía con estructura de delegados

TORREÓN, COAHUILA

VEN RIESGO EN QUE EJERZAN FACULTADES QUE HOY CORRESPONDEN A LOS ESTADOS

Gobernadores y mandatarios electos han cuestionado la estructura de 32 delegados estatales anunciada por el nuevo presidente electo, el morenista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), porque "contraviene el pacto federal".

Como ayer se informó, López Obrador ha dado instrucciones a los delegados de preparar la supervisión de fondos federales en los estados con la intención de ser un enlace directo con las familias y quitar a intermediarios para así evitar los moches.

El diario Reforma entrevistó tanto a futuros como actuales gobernadores sobre sus posiciones respecto a la figura de los delegados.

El próximo gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024), ya ha mostrado su oposición a la propuesta de delegados y ha señalado que no permitirá que ningún funcionario federal ejerza funciones que sólo le corresponden a la autoridad estatal.

Al detallar en su negación, el político de Movimiento Ciudadano, ha aclarado que no es "un ánimo de pleito", pero no quiere permitir generar "poderes por encima de los poderes públicos" y si esa fue la intención de alguien, "no va a suceder".

"Está establecido que es un estado libre y soberano, parte del pacto federal y que en el estado gobierna el gobernador, no hay más que interpretar", ha declarado Alfaro Ramírez.

Por su parte el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado (2016-2021), cree que los delegados podrían sustituir facultades que corresponden a los estados.

Para él, el riesgo es suplantar la interlocución entre el gobierno federal y los gobernadores, lo que sería trastocar el federalismo.

El panista defendió la interlocución con el presidente y teme el riesgo de que la figura tenga más un rol de carácter político electoral que de facilitador entre los niveles de gobierno.

El primer gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" (2015-2021), si bien ha cuestionado la legalidad de los delegados, ha dicho que estaría dispuesto a aceptarlos si representan más recursos para el estado.

Para Jaime Rodríguez otra opción sería ir contra el respeto a la soberanía de las autoridades.

Si Nuevo León aporta el 10 por ciento del PIB a México, esperarían esa proporción de recursos para la entidad con la figura del delegado, señaló Jaime Rodríguez; si no, amenazaría con salirse del pacto fiscal, dada que es una facultad que tiene como gobernador.

Considerando la posición de los gobernadores, Alejandro Encinas Rodríguez quien es propuesto como subsecretario de Gobernación ha asegurado que los delegados deberán comportarse con respeto y ética, además de no actuar por encima de los ejecutivos estatales.

Los delegados tienen que actuar con responsabilidad y respeto a la autonomía, declaró Encinas.

A su vez, senadores electos y en funciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han cuestionado la legalidad de la creación de la figura de "delegado" y han señalado necesario revisar si sería legal.





