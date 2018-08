Sólo busca 'CONECTAR'

Ciudad de méxico.- Tiene 22 años y una energía contagiosa. La descripción encaja en el joven promedio pero no es el caso de Mario Bautista, quien además de todo eso, se las ingenia para complacer a las millones de personas que escuchan su música y ven sus videos.

Mario Bautista explica que las redes sociales le han ayudado a labrarse una carrera, pero también a aprender a discernir entre lo que quiere cantar y cómo lo quiere cantar, y lo que está de moda, así sea el reguetón.

"Más que nada yo creo que cada artista transmite lo que quiere transmitir con base en su música y sus letras. No porque sea reguetón obviamente va a ser vulgar, eso sería encasillar al género completo en una cosa que no tiene nada que ver, sólo porque hay canciones y artistas afuera que se han vuelto muy populares y que tal vez no tienen tan buenas letras".

El cantante dice que él sólo quiere comunicar y conectar con sus fans. Con casi siete millones de seguidores en Facebook, así como más de cuatro millones y medio de en Twitter y otro tanto en Instagram, usa estas plataformas para contar su día a día y crear un puente con las "bautisters", como le llama a sus seguidoras.

"Lo que me gusta transmitir es que yo amo mi música, me junto con los otros compositores, con los demás productores y me gusta estar muy detrás de la idea. Siempre planteo lo que quiero hacer con la canción y de ahí parte todo. Me fascina estar en el estudio y yo estoy metido en toda mi música".

Construir un sueño desde las redes sociales. Orgulloso de haber emergido de las redes sociales, Bautista afirma que es posible construir una sólida carrera empezando en estas plataformas y en Internet. Desde ahí, fue invitado a entregas de premios y a hacer conciertos.

"Claro que se puede, yo creo que el Internet es una herramienta que nos ayuda en muchos aspectos y más para dar el primer paso para perseguir ese sueño o esa meta que queremos. Yo quiero invitar a la gente que está leyendo esta entrevista a que utilice el Internet para que sea una suma para sus vidas, que se anime a hacer su proyecto, a sacarlo y que no tenga miedo.

"Usar Internet te puedes conectar con más personas que tienen tu misma manera de pensar y de ver las cosas, dice el cantante.

"Ahí es cuando vas creando esa conexión tan fuerte como hoy en día yo la tengo con la gente que me sigue. Ellos creen en lo que yo creo, confían en mí y en todo lo que les quiero ofrecer a cambio. Eso creo que es mi clave y no es como antes que era como que las disqueras agarraba y decía: 'voy a hacer un artista', y al final del día era un producto para las masas, ahora es más como que si le gustas a la gente y conecta contigo, tienes éxito y eso es gracias a las redes sociales".

Mario es hijo de Gloria Gil, quien formó parte del exitoso dueto Las hermanas Gil, de la mano de Noemí y además, es primo de Fey, quien surgió en los años 90.

"Vengo de una familia que me enseñó a disfrutarla, veo a mi mamá, la saludo, la disfruto y la amo. Todo el trip familiar está englobado y no es como mezclar todo, pero cuando hay un concierto ahí está mi familia apoyándome".

Luego de éxitos musicales como Mal de amores y No digas nada, alista su álbum Otra órbita, del cual adelanta un tema de la mano de un artista que, curiosamente, conoció gracias a las redes sociales.

"Estaba navegando por Internet y encontré un video de una persona que se llama Lalo y era un chavo que acababa de sacar una canción nueva; la escuché y me gustó la vibra. Lo busqué en redes sociales, le tiré un mensaje y me contestó, él es de Santa Martha en Colombia, nos juntamos en México y les dije que quería hacer algo fresco y algo nuevo".

De este encuentro, explica, surgió la canción Baby girl, que se estrena este viernes.

"Siento que esta canción va a cambiar la industria de la música por el estilo y la energía que tiene".

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP