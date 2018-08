Prolongación Allende sigue inundada

ROBERTO ITURRIAGA

Completamente inundada es como se observa la prolongación de la avenida Allende de Torreón, esto a la altura del bulevar Torreón 200, un tramo que no ha sido desaguado por Bomberos y Protección Civil, según vecinos y comerciantes.

Los afectados se quejan de que el sitio ni siquiera ha sido pavimentado, lo que lo convierte prácticamente en una acumulación de lodo, cabe señalar que ese tramo de la prolongación Allende se encuentra a pocos metros de la colonia Ciudad Nazas, una de las que mayores afectaciones registró por las lluvias recientes.

"Pavimentaron una parte en la época de Eduardo Olmos, luego la dejaron así con pura tierra y se fue haciendo cada vez peor... ahorita de plano no se puede entrar ni con camioneta, está llena de hoyos que no se ven por el agua... es muy peligroso y no han venido ni a ver", reclama Martha García, vecina de la colonia Loma Real, a unos metros del lugar.

García afirma que esa rúa es punto de paso para rutas urbanas y camiones de carga, por lo que piden a las autoridades que al menos acudan a llevar a cabo un bombeo del área afectada.

Debido a los daños e inundación en la Allende, el sentido de poniente a oriente ha dejado de ser utilizado por los vehículos, por lo que el sentido contrario se ha convertido en una pista de doble circulación, pero sin letreros o apoyo de parte de agentes de Vialidad.

"Unos no saben que vienen los carros de enfrente y andan en el otro lado, ojalá que nos hagan más caso de este lado de la ciudad... ya hasta que pasan estas cosas es cuando vienen", reclama la vecina.

Daños. Prolongación Allende de Torreón está bajo el agua desde el sábado por la noche, a la altura de Ciudad Nazas.

