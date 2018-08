Tras 10 años de pedir agua potable, por fin los escuchan

LERDO, DGO.-

Luego de 10 años sin tener agua en el ejido La Luz de Lerdo, este lunes arrancó la obra de perforación de un nuevo pozo que resolverá este añejo problema que en múltiples ocasiones habían expresado sus habitantes. Diariamente el Ayuntamiento tenía que mandar dos pipas de agua para esta comunidad.

La alcaldesa María Luisa González Achem acudió al lugar acompañada por el director de Obras Públicas del Municipio, Juan José Jiménez Varela, del director del Sapal, Gustavo Samaniego Holguín, así como por el director de Desarrollo Social, Raúl Vargas.

La obra es 100 por ciento municipal y se ejecuta con recursos del Ramo 33 asignados al municipio. Se perforará entre 300 y 350 metros de profundidad en base a los estudios antes hechos y la obra está asignada a la constructora Delfín, que durante 50 días estará trabajando. Se benefician directamente mil familias. El costo de la obra supera los 6 millones de pesos, pero la cifra se definirá una vez que encuentren el líquido, puesto que se trata de perforaciones en las faldas del cerro.

Con esta obra no solo se benefician personas del ejido La Luz sino de otras comunidades como Puente la Torreña y comunidades aledañas.

La alcaldesa María Luisa González Achem se dijo contenta por poder concretar esta acción, pues se trata de un servicio básico con el que debe contar la comunidad: “Somos un Municipio con recursos económicos muy limitados, pero con muchas ganas de trabajar, por eso me he dado a la tarea de gestionar de manera incansable para generar condiciones de desarrollo, para hacer obras como ésta que no podríamos realizar de otra manera, por eso logramos hacer esta perforación del pozo de agua”, dijo la edil.





Este lunes arrancó la obra de perforación de un nuevo pozo que resolverá este añejo problema. (EL SIGLO DE TORREÓN)

