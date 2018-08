Desmiente Diego Boneta supuesta gira

CIUDAD DE MÉXICO.-

A pesar de que la primera temporada de “Luis Miguel, la serie” terminó hace algunas semanas, el proyecto sigue dando mucho de qué hablar, y ahora Diego Boneta, quien diera vida al “Sol” en la trama, ha salido a desmentir una supuesta gira de conciertos por Latinoamérica.

A través de su cuenta de Instagram, CMX Celebrity Managenent México, agencia del actor mexicano, advirtió que por ahora Diego no realizará ninguna presentación o show, pues su agenda de trabajo se encuentra saturada.

“Recientemente empezaron a circular notas sobre supuestas presentaciones y conciertos de Diego Boneta en diferentes ciudades de Latinoamérica. Esta información es totalmente FALSA, el actor se encuentra en medio del rodaje de su próxima película y no existen planes de realizar una gira de este tipo”, expresa el comunicado.

“El éxito de “Luis Miguel, la serie” ha sido motor para que algunas personas utilicen la imagen del actor para promover supuestos conciertos y/o compromisos públicos sin autorización ni conocimiento por parte de él y su equipo”, agregaron.

Finalmente, recalcaron: “Por respeto al público y seguidores de Diego Boneta, queremos aclarar que cualquier información sobre nuevos proyectos y presentaciones será difundida de manera oficial a través de las redes sociales del actor y CMX Celebrity Managenent México”.

A pesar de que la noticia ha generado tristeza entre sus seguidores, algunos aprovecharon el momento para bromear con Boneta y comentarle:

“Esto es obra de Luisito Rey, a mí no me mientas. Coño Micky”, “Gracias por avisar, pisha”, “Esto me huele a Luisito Rey queriendo explotar al Diegui”, “Coño Micky ponete a trabajar y deja de creer chismes” o “Vamos Luis Rey, coño, explota al Micky Pisha y no a @diego joder!!!!!





Diego no realizará ninguna presentación o show, pues su agenda de trabajo se encuentra saturada. (AGENCIA MÉXICO)

