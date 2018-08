A audiencia, presunto homicida de bebé

EL SIGLO DE TORREóN Luego de que se diera a conocer que una menor de dos años falleció, luego de recibir una golpiza, se dio a conocer que será el día de hoy cuando llevará al involucrado a una audiencia inicial, en la cual se le imputará por el delito de homicidio calificado.

Hoy se cumple el plazo constitucional para que el hombre, que fue detenido tras los hechos, sea presentado ante un juez y declare al respecto.

Fue la tarde del domingo que agentes del grupo de aprehensiones acudieron con el detenido para entrevistarlo.

Hoy lunes será ingresado de manera oficial o no al penal de Saltillo, hasta en tanto no se efectué la audiencia de vinculación, donde se determinará si se vinculara o no a proceso.

El pasado sábado se dio a conocer la noticia de que un bebé de dos años de edad falleció, tras recibir una golpiza por parte de su padrastro, esto según versiones de la progenitora.

La menor fue identificada como Estefani, de 2 años 11 meses, quien vivía con su madre y su padrastro en la calle Niños Héroes marcada con el número 546 de la colonia Pueblo Insurgentes.

Fue la madre de la menor de 24 años de edad con mismo domicilio, quien manifestó que su pareja, padrastro de la menor de nombre Jesús (N), de 31 años de edad, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando arremetió contra la niña.

Indicó que fue debido a una discusión que golpeó a la niña hasta dejarla inconsciente, por lo que decidieron trasladarla a un hospital, no obstante, fueron interceptados por un unidad de bomberos quienes confirmaron el fallecimiento.

Los bomberos comentaron a la policía que cuando encontraron a la menor Estefani ya no pudieron hacer nada, pues ya había fallecido.

Delito. En la audiencia inicial, se imputará al involucrado por el delito de homicidio calificado.

