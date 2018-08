'Absurdas acusaciones de EU a Rusia por 'caso Skripal''

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tachó ayer de "absurdo" el pretexto que usó Estados Unidos para aprobar sus últimas sanciones a Moscú, al responsabilizar Washington a Rusia del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.

"Todos los que conocen aunque sea un poco el llamado 'caso Skripal' entienden lo absurdo de la declaración incluida en el documento oficial del Departamento de Estado, que dice que EU ha constatado que Rusia es culpable en el incidente de Salisbury", dijo Lavrov a los periodistas.

El ministro ruso, que hizo estas declaraciones en el marco de la V Cumbre del Caspio que se celebró ayer en la ciudad kazaja de Aktau, también se refirió al ultimátum de Washington, que ha dado tres meses a Moscú para permitir una inspección de la ONU en territorio ruso y garantizar que no volverá a emplear armamento químico.

"Ya hace tres años y tras todas las inspecciones posibles hemos obtenido la confirmación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) de que el proceso de desarme químico ha concluido en Rusia", afirmó el jefe de la Cancillería rusa.

En cambio, EU "tenía que haberlo hecho lo mismo en el mismo plazo, pero han vuelto a pedir un aplazamiento, ahora hasta principios de los años 20" de este siglo, agregó. "Por tanto, se debe decir que es EU quién tiene problemas con el desarme químico", subrayó Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa no aclaró si Moscú permitirá nuevas inspecciones por exigencia de la Casa Blanca, pero insistió en que las plantas químicas de Rusia ya han sido visitadas por los expertos de la OPAQ.

"No cerramos nuestras plantas a las inspecciones. Ya han visitado todo lo que querían, y han llegado a la conclusión a la que me acabo de referir", señaló el ministro ruso. Por otro lado, Lavrov aseguró que las nuevas sanciones no serán un impedimento para una nueva reunión entre Putin y Trump, que celebraron su primera cumbre el pasado 16 de julio en Helsinki.

Confrontados. El caso Skripal ha ocasionado una gran tensión en la relación de EU con Rusia.

