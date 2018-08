Demandan pago de laudo laboral

EXIGEN QUE SE PAGUE A TODOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Nuevamente un grupo de ex trabajadores municipales que demandaron despido injustificado en 2007 y resultaron favorecidos con el laudo laboral en 2015, y cuya sentencia ya está firme, protestaron ante la presidencia municipal porque no se les ha pagado.

Los trabajadores y el Ayuntamiento de Lerdo no han llegado a un acuerdo porque los primeros quieren que se pague a todos en una sola exhibición y sin regateos, es decir, conforme a lo que se ha autorizado en tribunales, mientras que las autoridades municipales dicen que no se niegan a pagar, sino que no pueden hacerlo de una sola vez por cuestiones financieras y que quien busque que sea de inmediato, deberá acercarse y negociar.

Ayer acudió un grupo liderado por los extrabajadores Miguel Llamas y Fernando Guerra, quienes dicen, representan a 49 extrabajadores, situación que niega el Ayuntamiento, pues la autoridad tiene informes de que a ese grupo los representa el licenciado Antonio Palacios.

Los extrabajadores dieron volantes donde se quejan del incumplimiento de la sentencia por parte del Municipio tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el Ayuntamiento a través del Departamento Jurídico de la presidencia municipal negó tal cosa e incluso aseguró que formalizarán una propuesta para pagarles a unos un mes y a otros otro mes y así sucesivamente.

"Estuvimos platicando con el licenciado Palacios sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en 6 trabajadores, cuyo nombre omito para no entorpecer el arreglo, básicamente la postura del Ayuntamiento es pagarle a estas 6 personas todo lo que requirieron y la indemnización en lugar de la reinstalación. Estamos en espera de que el licenciado Palacios nos manifieste qué contestaron y en caso de que ellos no aceptaran, nosotros vamos a consignar ante el tribunal los cheques correspondientes para que, mediante esta acción legal, se libere el Ayuntamiento", dijo el director jurídico, Gerardo Lara Pérez.

Lara dijo que serán respetuosos de su derecho de manifestarse, pero que sólo pueden disponer de 2 millones de pesos por mes para liquidaciones.

Aseguró que el objetivo del Ayuntamiento es que se haga el planteamiento de pagos cronológicos con autorización del Congreso del Estado y de los trabajadores, para que se vuelva una obligación hacia el Municipio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

"Yo veo este volante donde dice que no tenemos voluntad de pagar, pero sí la tenemos y vamos a formalizar la intención de pago una vez que ellos acepten, y si no aceptan vamos a ir consignando los cheques ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es una propuesta seria", dijo Lara.

Protesta. Son más de 145 millones de pesos lo que representa pagar el laudo laboral.

