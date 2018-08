'Ni perdón ni olvido', dicen en Foro de Pacificación

TORREÓN, COAH.-

EL PRóXIMO SECRETARIO DE SEGURIDAD OFRECIó A LAS FAMILIAS RESPALDO, SOLIDARIDAD Y APOYO

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Ni perdón ni olvido, fue el llamado que hizo Silvia Ortiz a nombre de las víctimas por desapariciones en La Laguna a las futuras autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el Segundo Foro Escucha Laguna para Trazar la Ruta para la Pacificación y Reconciliación de México. En respuesta, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño ofreció a las familias respaldo, solidaridad y el apoyo que asegura les han negado instancias gubernamentales.

Se trata del segundo foro de 18 que se organizarán en diversas zonas del país "golpeadas" por la inseguridad, cuyas conclusiones servirán para trazar los Planes de Desarrollo y Programas Rectoriales del período 2018-2024. También, se realizarán 25 espacios relacionados con la temática de la violencia en espacios como cárceles y poblaciones como la sierra de Guerrero, en donde los habitantes están dedicados prácticamente a la siembra de cultivos ilícitos.

Ante un abarrotado auditorio de la Infoteca de Ciudad Universitaria de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ortiz rechazó el perdón para los victimarios. "Ya basta de atole con el dedo, de creer que nos callarán con aportaciones… hablan de un plan de paz, cómo lo van a obtener, si estamos dañados por la inacción de años, de un hartazgo que lo único que ha logrado es acrecentar en cada corazón el dolor y la ira, de sillas vacías, y de familias rotas. Piden que otorguemos perdón a quien sin mirar atrás dañó una vida, una familia, una sociedad completa, al país mismo", dijo Ortiz.

Además comentó que la ciudadanía fijó la esperanza en un cambio, en hechos reales y no en simulaciones, "queremos hechos, resultados, justicia, verdad y memoria". Reconoció que cumplir no será una tarea fácil, "el abismo entre la verdad y el buen vivir en contra de la corrupción e impunidad es grande, no podremos entendernos si se pretende que perdonemos… lo más sagrado que Dios nos dio es la vida, cada persona es única e irrepetible, el quitarles la vida de esa manera atroz es inconcebible e imperdonable por eso defendemos ni perdón ni olvido".

En respuesta, Alfonso Durazo se dijo conmovido por el dolor que aseguró se respiraba en el lugar. Aunque reconoció que está lejos de sentirlo, no lo estuvo de las balas, "como a todos en el país me han pasado rosando, no hay quien se libre de una víctima cercana".

Aunque reconoció que aún no son gobierno, se comprometió a que las familias de las víctimas no sólo de desapariciones sino también de feminicidios, contarán con el respaldo del nuevo gobierno.

Además aseguró que en nuevo gobierno federal no habrá "arreglos" con ningún grupo criminal.





Ni perdón ni olvido, fue el llamado que hizo Silvia Ortiz a nombre de las víctimas por desapariciones en La Laguna a las futuras autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el Segundo Foro Escucha Laguna para Trazar la Ruta para la Pacificación y Reconciliación de México. (EL SIGLO DE TORREÓN/FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: Transición federalForos de paz

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP