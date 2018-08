Acudí a entrega de constancia de AMLO por invitación: Manuel Granados

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados, sostuvo que su asistencia a la entrega de constancia de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, fue en correspondencia a la invitación que le hizo llegar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el tabasqueño.

"En un acto republicano, los partidos políticos y los Poderes de la Unión estuvieron presentes, es un acto solemne, que como saben compete al Tribunal Electoral", afirmó.

En conferencia de prensa realizada en la sede nacional del partido, Granados señaló que hasta ahora no ha tenido contacto con el ex candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, no así con los presidentes del PAN, Damián Zepeda y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano (MC).

Sobre la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo y su coincidencia con la entrega de la constancia a López Obrador, apuntó que una cosa es la parte legal y otra la política.

"En lo judicial, no hay nada que se haya comprobado como ilícito, se tendrá que revisar si la PGR cometió errores que llevó a la absolución de delitos. En lo político nosotros insistiremos que la construcción de este país debe ser con honorabilidad y transparencia", indicó.

Sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el perredista dijo que sigue existiendo una deuda con este sector del país, por lo que confía que sus demandas sean escuchadas por el nuevo gobierno, no así, anotó que el sol azteca continuará trabajando para ellos en materia legislativa y en defensa de sus derechos.





"En un acto republicano, los partidos políticos y los Poderes de la Unión estuvieron presentes, es un acto solemne, que como saben compete al Tribunal Electoral", afirmó. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018Transición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD