Denuncian deficiencias en Departamento de Limpieza de Lerdo

LERDO, DGO.-

LERDO, DGO







COMENTAR

José Guadalupe Vitela, secretario de organización y propaganda en el Sindicato de distintas dependencias y entidades administrativas con número de registro 34 del municipio de Lerdo asegura que el Departamento Municipal de Limpieza aún opera con deficiencias.

Dijo que a los trabajadores de limpieza manual les faltan insumos básicos mientras que los camiones recolectores de basura que están en circulación presentan fallas mecánicas.

Mencionó que de 16 camiones recolectores de basura que andan ya circulando por parte de la Presidencia Municipal varios tiran aceite y hay uno que no puede subir en zonas elevadas como en zonas ejidales.

Recientemente el Ayuntamiento informó que había 18 camiones circulando, tres en calidad de préstamo y los otros 15 del municipio.

Vitela asegura que son 16 ya los del municipio pero que presentan deficiencias además de que por lo menos dos camiones recolectores no podrán ser reparados porque resulta incosteable, situación que ya había sido admitida por la Presidencia Municipal que a su vez había asegurado que solo podrían poner en funcionamiento 23 camiones de 25 por lo que era interés de la administración adquirir dos unidades más.

"Los camiones que tenemos no sé encuentran en buenas condiciones seguimos con problemas en Limpieza. Tampoco tenemos las herramientas adecuadas, no se han entregado guantes, cubre bocas, fajas. De los camiones hay uno, el 19, que no sube en la autopista, otro que tira aceite. Sí le pusieron un poquito de atención pero estamos molestos porque no se termina de reparar esto. Andan como 3 o 4 cuadrillas de trabajadores y les falta la herramienta para recolectar la basura. A los carritos les faltan escobas. Las palas que traen ellos son de su casa no del Municipio. No están al 100 por ciento", aseguró Vitela.





Asegura que el Departamento Municipal de Limpieza aún opera con deficiencias. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: limpieza LERDO

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- MD