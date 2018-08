Se están diciendo barbaridades y mentiras: Siboldi tras renuncia

TORREÓN, COAH.-

El uruguayo se expresó en Twitter después de su renuncia

Después de que la tarde de ayer miércoles se anunciara la sorpresiva renuncia de Robert Dante Siboldi como Director Técnico de Santos Laguna, el uruguayo se expresó en redes sociales.

Pasada la medianoche, Siboldi escribió un texto para agradecer a la afición así como aclarar algunos de los rumores que comenzaron a circular tras su decisión.

Después de agradecer a la afición, institución y jugadores menciona el texto: "Tuve que dar un paso al costado porque la traición y la mentira no son parte de mi código de valores, y como mis valores se cuestionaron preferí tomar distancia. Ninguno está por encima de la institución. Se están diciendo tantas barbaridades y mentiras que creo que es necesario expresarme. Solo deseo aclarar que nunca agredí ni provoqué agresión física a nadie, sólo tomé decisiones que en mi posición laboral debía, por educación omití comentarios que nada aportaban y solo restaban, para no generar conflicto y posteriormente me vi afectado negativamente.

Agregó "La gente que me conoce sabe como me he conducido como jugador activo y como entrenador, mi carrera habla por mí. No soy personaje mediático porque creo el trabajo es lo que al final del día entrega cuentas... No me la creo con el Campeonato "ni fenómeno cuando salimos Campeones ni espantoso cuando no ganábamos".

Afirmó que fue un honor estar al frente del equipo y defender los colores albiverdes, por lo que deseó éxito al club en el actual Torneo Apertura 2018.

"Me llevaré con orgullo el cariño de toda la Comarca Lagunera donde me toque estar. Un abrazo", finalizó.

Ayer se dio a conocer que Club Santos Laguna aceptó la renuncia de Robert Dante Siboldi tras un conflicto con el jugador Gerardo Alcoba.

