Bronca sacude a Santos Laguna

A menos de tres meses de haberse proclamado campeón de la Liga MX con Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, renunció a la dirección técnica.

Y es que el infierno se desató en el paraíso del TSM, en donde temas extrafutbolísticos, terminaron por desencadenar un día lleno de dudas, cuestionamientos y rumores.

La directiva albiverde en conferencia de prensa, anunció por la tarde, a Salvador Reyes Jr., como el sucesor del charrúa y aunque buscó aclarar lo acontecido, en una problemática entre el cuerpo técnico y el zaguero Gerardo Alcoba, generó más especulaciones entre los representantes de medios y los miles de aficionados santistas, que siguieron la transmisión por diferentes plataformas digitales.

Un tema personal que también repercutió en lo futbolístico entre Alcoba y el auxiliar técnico Leandro Cufré, fue el detonante para que explotara el seno interno albiverde con graves consecuencias.

José Riestra, Vicepresidente de Futbol, indicó que para toda la directiva fue un día de sorpresas por la decisión de Siboldi, donde además agregó: "a veces es más fácil digerir los éxitos que los fracasos".

Por lo que respecta a Alcoba, durante su intervención con ropa de entrenamiento dijo con tono serio y con la mirada clavada en el micrófono:

"Voy a hablar, ser claro y no contestar preguntas", indicó el defensor sudamericano al principio de su intervención.

"Yo fui el jugador afectado con los problemas recientes con el cuerpo técnico, indirectamente los conflictos internos de ellos mismos me afectan. Sobre reaccioné creyendo injusta determinada situación".

Alcoba dejó en claro que asumirá sus consecuencias debido a esta sobre reacción. Riestra adelantó que el uruguayo ya fue notificado de la sanción a la que se hizo acreedor, sin especificar cuál castigo se le impondrá.

"Voy a volver a ganarme la confianza de mis compañeros y como me enseñaron aquí, a ganar sirviendo, lo único que les puedo decir es que la verdad es la única arma que tiene un verdadero hombre".

Por su parte, Riestra expresó: "Sin duda es un día de muchas sorpresas, llena de diferentes sentimientos, dejando muy claro que la decisión que se toma hoy (ayer) nada tiene que ver con la directiva, lo único que se hizo fue aceptar su renuncia".

Indicó que todo como el futbol sigue, teniendo un gran reto por delante en estos momentos difíciles, pero es cuando estas instituciones se hacen grandes.

"Es momento de cerrar filas, por eso hemos tomado la decisión de que Salvador Reyes asuma el cargo de director técnico, al cual se agregará Luis Canay y estaremos evaluando quienes lo acompañarán. Lo conocemos muy bien en esta institución, en su primera etapa fue como auxiliar técnico y en la segunda como director de fuerzas básicas, por lo que sabe perfectamente cuáles son los objetivos y hacia dónde tenemos que llegar.

"Le damos la más cordial de las bienvenidas para este nuevo reto, sabemos de su preparación y que aprovechará esta oportunidad, le deseamos el mejor de los éxitos ya que tiene una gran responsabilidad".

Por otro lado, agradeció la disposición, el trabajo y la entrega que puso Siboldi en el tiempo que tuvo la institución, aclarando que su partida no fue por resultados.

A Chava Reyes Jr. le causó una gran sorpresa su nombramiento como estratega del primer equipo, por lo que indicó que dará su mejor esfuerzo para llevar a los Guerreros a los primeros planos.

"Nosotros veníamos apenas bajándonos de un avión de China donde estuvimos con un equipo juvenil, pero ya sabemos de esta gran oportunidad de estar con el primer equipo estoy sorprendido porque el trabajo de Robert había sido excelente".

Destacó que Robert Dante alcanzó el campeonato en su primer torneo, con un gran trabajo, pero las cosas sucedan por algo y está aquí listos para afrontar un gran reto con la institución.

"Desde hace 8 meses volvimos a llegar al equipo, con unos colores con los que me siento muy identificado, pero no encuentro las palabras para que los jugadores asimilen esta sorpresa, pero debemos seguir por la misma línea".

Dejó en claro que en lo primero que trabajará, será en el tema anímico, ya que el próximo domingo visitarán a las Chivas Rayadas en la Perla Tapatía.

Siboldi renunció junto a sus auxiliares, el argentino Leandro Cufré, el uruguayo Gonzalo Cigliuti y el también preparador físico charrúa Pablo Sanguinetti.

COMUNICADO SANTISTA

"Durante el fin de semana, fue traído a nuestra atención que se han registrado una serie de diferencias entre el Cuerpo Técnico, las cuales derivaron en un conflicto con un jugador, rompiendo de manera irreparable códigos de ética, generando un ambiente poco propicio para el buen desempeño del equipo, y que van en contra de la filosofía y los valores de la institución" dice el comunicado de los Guerreros.

"Por tal motivo, el Cuerpo Técnico, reconociendo la gravedad de sus acciones y omisiones, presentó su renuncia y el Club decidió aceptarla, dado que aunque es un conflicto entre personas y no con la institución, se pretende que los asuntos entre individuos no afecten la actuación del equipo, ya que la confianza, la cordialidad y el respeto, son nuestras herramientas esenciales" agrega el boletín de prensa.

Por otro lado señala: "Tenemos claro que en ocasiones el éxito deportivo puede generar conflictos interpersonales difíciles de asimilar y trae consigo un constante proceso de aprendizaje que forja a las personas y a las instituciones".

Chava Reyes Jr., ocupaba el cargo formal de Director de Fuerzas Básicas, se quedará al frente del primer equipo de manera institucional; acompañado por Rafa

Figueroa, como Auxiliar Técnico.

Nicolás Navarro seguirá como Entrenador de Porteros y Juan Manuel Rodríguez Muñoz como Preparador Físico además de Luis Canay, quien estuvo en la era de Rubén Omar Romano con los Guerreros a inicios de la presente década.

ENTRENAN Y ANUNCIAN LA VENTA DE VILLAFAÑA

Tras la sacudida en la Copa MX y el cambio en el timón, Santos Laguna inició ayer su preparación para visitar el próximo fin de semana al Rebaño Sagrado.

Ya al frente de Salvador Reyes Jr., los albiverdes tuvieron sesión vespertina en sus instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM), mentalizados en obtener un buen resultado, tras su amargo empate frente al Atlético Celaya por el certamen copero.

Por otro lado, Santos Laguna y Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), acordaron la transferencia definitiva del mexicoamericano Jorge Villafaña, al conjunto estadounidense.

Cabe recordar que el defensor arribó a la institución santista en el Torneo Clausura 2016, siendo clave en la consecución del título del Clausura 2018, aunque terminó cediendo la titularidad ante el juvenil Jesús Ángulo.

Dante Siboldi se expresa en Twitter

Pasada la medianoche, Siboldi escribió un texto en su cuenta de Twitter.

Después de agradecer a la afición, institución y jugadores menciona el texto: "Tuve que dar un paso al costado porque la traición y la mentira no son parte de mi código de valores, y como mis valores se cuestionaron preferí tomar distancia. Ninguno está por encima de la institución. Se están diciendo tantas barbaridades y mentiras que creo que es necesario expresarme. Solo deseo aclarar que nunca agredí ni provoqué agresión física a nadie, sólo tomé decisiones que en mi posición laboral debía, por educación omití comentarios que nada aportaban y solo restaban, para no generar conflicto y posteriormente me vi afectado negativamente.

La gente que me conoce sabe como me he conducido como jugador activo y como entrenador, mi carrera habla por mí. No soy personaje mediático porque creo el trabajo es lo que al final del día entrega cuentas.

No me la creo con el Campeonato "ni fenómeno cuando salimos Campeones ni espantoso cuando no ganábamos".

Deseo el mayor de los éxitos al Equipo en este Torneo.

Fue un Privilegio y un Honor defender los colores de la Institución y #GanarSirviendo seguirá siendo mi estandarte.

Me llevaré con orgullo el cariño de toda la Comarca Lagunera donde me toque estar. Un abrazo", finaliza el texto del exentrenador de Santos.

El defensor uruguayo Gerardo Alcoba dijo que el fue "el jugador afectado con los problemas recientes con el cuerpo técnico". (JESÚS GALINDO)

Siboldi presentó su renuncia a Santos. (ARCHIVO)

