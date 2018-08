Gordillo, de la pobreza a una vida de lujos

Elba Esther Gordillo Morales inició su carrera política en 1970 en el Estado de México cuando se convirtió en delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); 20 años después asumía el poder dentro de la gremial que no soltó durante 24 años cuando, siendo considerada la mujer más poderosa del país, fue encarcelada.

Ambiciosa y determinada, la maestra salió de un ambiente de privaciones en que nació en el municipio de Comitán, Chiapas; desde niña, su facilidad para expresarse le agenció varios triunfos en concursos infantiles de oratoria.

Salió hacia la Ciudad de México con su hermana y su madre, quien se había enrolado como maestra rural para sostener a su familia. Llegaron a Ciudad Nezahualcóyotl cuando la joven Elba Esther acababa de terminar sus estudios de maestra normalista y su vida empezó a cambiar.

En 1970 conoce a Carlos Jongitud Barrios, líder nacional del SNTE y quien se convertiría en su mentor; ingresó al SNTE y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tres años después, con el apoyo de su mentor, fue nombrada delegada sindical del SNTE en Ciudad Nezahualcóyotl.

Se convirtió en secretaria general de la sección 36 en la zona metropolitana del Valle de México y ascendió en la escala política hasta que en abril de 1989, entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la nombró secretaria general por el XVI consejo nacional extraordinario del SNTE. La "maestra" fue apoyada por Salinas, en lo que se considera una traición a Carlos Jongitud Barrios quien fuera su "padrino político".

Como líder del SNTE, participó en uno de los acuerdos más importantes en el tema educativo, la que fue considerada una de las "grandes reformas" al sistema: el acuerdo para la descentralización educativa en negociaciones entre la autoridad y el Sindicato en 1992.

A partir de este acuerdo, se transfirieron a los estados plazas federales y la administración de la nómina magisterial; dado que los gobiernos estatales eran los "patrones", se estableció una doble negociación del contrato colectivo de trabajo.

Como priísta fue secretaria general de la CNOP, diputada federal y secretaria general del partido.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, varios cercanos a la maestra" lograron estar en puestos importantes dentro del gobierno federal: su yerno fue nombrado subsecretario de Educación Básica en la SEP; Miguel Ángel Yunes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Roberto Campa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Francisco Yáñez, en la Lotería Nacional.

A lo largo de su carrera en el sindicato, Elba Esther Gordillo se reeligió varias veces como líder de la gremial; hasta antes de ser encarcelada, fue reelegida en tres ocasiones: 2004, 2007 y 2012.

El 26 de febrero de 2013, fue arrestada por la Procuraduría General de la República, acusada de "lavado" de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal por recursos que podrían ascender a dos mil millones de pesos.

LUJOS Y MÁS LUJOS

A lo largo de su carrera como dirigente nacional del sindicato, una de las características que distinguió a "la maestra" fue su afición por el lujo. Después de su arresto, se le descubrieron al menos ocho propiedades en la Ciudad de México y otras en Estados Unidos; botes de lujo, jetskis en California y colecciones de bolsas de las marcas Birkin, Kelly y Hermes, aunque también usaba marcas "más económicas" como Prada de 30 mil pesos y Louis Vuitton de 60 mil pesos, según se reportó; para vestir, prefería Chanel pero también usaba Prada, Gucci y Louis Vuitton.

"Su gusto por los bolsos que acostumbraba comprar, no sólo era por modelo, sino por monto, es decir, la maestra pagaba una cifra específica y la tienda en cuestión debía enviar tantas bolsas como se pudieran comprar con ella", se reportó el 27 de febrero de 2013, a día de su arresto.

El universal

⇒ 26 de febrero de 2013: Elba Esther Gordillo es detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca, por una orden de aprehensión de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la también fundadora del Partido Nueva Alianza (Panal) nunca estuvo en una celda porque fue internada en una habitación de la clínica del penal de Tepepan para recibir atención especializada para sus 13 padecimientos, entre ellos insuficiencia renal, hipertensión, hepatitis C, divertículos en el colon, un quiste en el páncreas, esguinces en grado uno en los tobillos y glaucoma a nivel hepático-pulmonar.

⇒ Noviembre de 2015: Por orden judicial, Gordillo deja el Centro Penitenciario y fue trasladada a un hospital de Interlomas; después pasó al hospital público de Xoco, luego al María José Roma de la Colonia Roma y, tras el temblor del 19 de septiembre de 2017, a la Clínica MediAccess de las Lomas de Chapultepec.

⇒ 14 de diciembre de 2017: La ex lideresa del SNTE logra la prisión domiciliaria gracias a que la PGR se desiste de impugnar un amparo promovido por la maestra. El beneficio, previsto para personas mayores de 70 años de edad, se lo concedieron 2 años y 10 meses después de litigar en los tribunales para obtenerlo. Una Magistrada federal consideró que Gordillo no representaba un riesgo de fuga y que el beneficio se lo habían negado aplicándole retroactivamente una ley que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusaba. Aunque en la solicitud original, Gordillo pidió trasladarse a su departamento de 700 metros cuadrados en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, la PGR determinó que otro departamento de su propiedad en Polanco era el que cumplía las medidas de seguridad.

⇒ 16 de diciembre de 2017: Pasadas las 2:00 de le madrugada, Gordillo es trasladada de la Clínica MediAccess de Lomas de Chapultepec (donde se encontraba desde el 19 de septiembre) a su penthouse en el edificio de Calle Galileo 7, en Polanco, escoltada por una camioneta y un automóvil de la PGR. Como medidas de seguridad, un juez estableció la vigilancia física permanente de agentes de la Policía Federal Ministerial en al menos 2 kilómetros a la redonda de la torre habitacional de 12 pisos donde residiría, la prohibición absoluta para salir del inmueble, y la restricción de sus telecomunicaciones, salvo con personas previamente autorizadas por el juez, además del uso de un brazalete electrónico. Una decena de agentes, unos uniformados y otros de civil, fueron desplegados en calles aledañas, como Avenida Campos Elíseos, Aristóteles, Newton y Temístocles. El juez también le ordenó a Gordillo entregar pasaporte, visa y salvoconductos de ingreso a otros países y le impuso un control de visitas limitado a familiares, médicos y abogados previamente registrados ante la autoridad judicial, y restringió el uso de computadora o televisión.

⇒ 23 de diciembre de 2017: Una semana después de permanecer en prisión domiciliaria, un juez federal ordenó retirarle el brazalete electrónico, por el estrés que ella asegura que le ocasionaba.

⇒ 11 de febrero de 2018: Gordillo presenta un recurso legal para que el juez federal Alejandro Caballero Vértiz sobresea o deseche su juicio por lavado de dinero (de más mil 978 millones de pesos) y delincuencia organizada, el único proceso que la mantenía privada de su libertad.

⇒ Febrero de 2018: A solicitud de la PGR, el juez Alejandro Caballero restringe las visitas que recibe la ex presidenta del SNTE, y le prohibió comunicarse vía telefónica o electrónica con personas que no estuvieran autorizadas judicialmente. Además, le dio un plazo de 24 horas para entregar el nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes, así como el carácter en que acudirían a verla. Asimismo, debía precisar el medio por el que se comunicaría con las personas autorizadas. Caballero, no obstante, negó que se le volviera a colocar el brazalete electrónico como pedía la PGR. La Procuraduría solicitó estas medidas al considerar que Gordillo usaba la prisión domiciliaria como "oficina de despacho". La maestra no entregó esta lista y recurrió al amparo, sin embargo, le negaron suspender dichas restricciones. El abogado de Gordillo calificó las medidas dictadas por el juez Caballero contra la maestra como un castigo por el apoyo que Fernando González Sánchez y René Fujiwara, yerno y sobrino de Gordillo, brindaban a López Obrador. La defensa de la maestra presentó un recurso de queja ante un tribunal colegiado, en contra de la negativa del juez de amparo para suspender provisionalmente las restricciones instruidas por el juez Caballero.

⇒ Mayo de 2018: La ex lideresa obtiene un amparo contra la autorización brindada por un tribunal federal para que la PGR realizara una inspección de su departamento. La Procuraduría pidió el ingreso de sus agentes como parte de la revisión de las medidas cautelares dictadas a Gordillo. Desde febrero, la dependencia federal planteó por primera vez ante un juez su sospecha de que la maestra estuviera saliendo del inmueble, debido a que desde que le autorizaron la prisión domiciliaria, los agentes no habían podido revisar ni descartar si el departamento tiene un acceso a otro contiguo. Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) advertían que pasaban periodos prolongados sin tener contacto visual con la procesada y el hecho de que llegaran hasta 10 personas a visitarla podía ser solamente un distractor.

⇒ 7 de agosto de 2018: Un juez cancela definitivamente el proceso contra la ex lideresa del SNTE por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, último juicio que tenía presente, por lo que queda en libertad. Antes fue absuelta de tres casos de defraudación fiscal.

⇒ En el SNTE: Sucedió en el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a Carlos Jonguitud Barrios a finales de los 80. (Agencia Reforma)

Historia de acusaciones

Además de que nunca estuvo en una celda, en cinco años Gordillo ganó cada uno de tres juicios de amparo, obtuvo prisión domiciliaria, logró que le quitaran el brazalete electrónico, e impidió que agentes federales revisaran su departamento.