Sale Jorge Villafaña de Santos Laguna; regresa a la MLS

Santos Laguna anunció la salida definitiva del lateral por izquierda, Jorge Flores Villafaña.

El nacido en california regresa a los Portland Timbers, equipo de la MLS del cual emigró a México para incorporarse a las filas de Santos Laguna, después de coronarse en la liga estadounidense.

Jorge Villafaña se coronó con Santos Laguna en el Clausura 2018 tras derrotar a Toluca en el Nemesio Diez.

Villafaña también fue campeón con el conjunto estadounidense antes de ser anunciada su transferencia a los Guerreros.

Por otra parte, Portland Timbers anunció también en sus redes sociales el regreso de Villafaña.

Fue con emotivas fotografías del californiano, que el conjunto de la MLS le dijo: "Bienvenido a casa Jorge Villafaña".

