Lo correcto es que TLCAN lo firme el gobierno actual: Seade

Jesús Seade, encargado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) del equipo de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que lo correcto es que el acuerdo comercial se firme por el gobierno mexicano actual.

En entrevista en la casa de transición, el encargado de la renegociación por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien desde este lunes se integra al equipo de trabajo de planeación del TLC, detalló que en dos semanas podría quedar firmado el TLCAN con Estados Unidos y Canadá.

"Lo correcto, si se logra concluir, es que lo firmen las autoridades actuales. Estamos tratando de terminar en dos o tres semanas para que se pueda firmar para el primero de diciembre, bueno antes", expuso.

Seade aclaró que ningún tema en particular atora la renegociación, sólo que están entrando a los puntos que no se han manejado, lo cual lo hace complicado. "Está complicado, son temas muy importantes. Cada vez estamos más cerca y al mismo tiempo enfrentando la realidad de los temas que no se han manejado", indicó.





