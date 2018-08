Confirma Ulises Ruiz que buscará la dirigencia nacional del PRI

OAXACA, OAX.-

OAXACA, OAX







COMENTAR

En un encuentro con representantes de medios de comunicación de Oaxaca, el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, aceptó que buscará la postulación para la dirigencia nacional de su partido, aseguró sólo estar a la espera de la respectiva convocatoria y anunció que la próxima semana iniciará un recorrido por el interior del país.

El también miembro de la Corriente Crítica del PRI resumió que la derrota del tricolor fue por el desastroso desempeño del presidente Enrique Peña Nieto "por encargar la campaña política de José Antonio Meade a personas no militantes del PRI y a un panista".

"La derrota (del PRI) está íntimamente ligada con el rechazo a Peña" aseguró Ruiz Ortiz "Tiene que haber un cambio de actitud en el partido; se acabaron las cuotas, se acabaron los favoritismos y los ‘dedazos, lo que hay que hacer es recuperar a la militancia".

En el encuentro se deslindó de los hechos del 2006 con la represión de la Sección 22 del SNTE.

Al exterior de las instalaciones del hotel sede de la conferencia, arribó un grupo de profesores de la Sección 22 del SNTE, con jóvenes presuntamente "porros" universitarios, para gritar consignas en contra de Ruiz Ortiz.

Veinte de los manifestantes lograron ingresar al patio del establecimiento, donde llamaron "asesino y cobarde" al exmandatario por los hechos ocurridos en el 2006 en el "plantón" magisterial en el centro de la ciudad.

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo de la Sección 22 dela CNTE, Genaro Martínez Morales, comentó que lo sucedido en el 2006 los tiene en una posición de repudio hacia Ulises Ruiz, "lo demás son pugnas que tiene por el cascarón del PRI".

"Son hechos que se reventaron, era un gobierno federal de oposición, una procuraduría dirigida por un panista; me parece que fueron cuestiones que sucedieron, fueron investigados, me parece que no tiene caso hablar de ello" respondió Ulises Ruiz durante el encuentro con medios.

El exmandatario también toco el tema del gobierno de Alejandro Murat, quien lleva un año y medio de mandato, y dijo "hay que ver después los resultados para dar una opinión"; de Gabino Cué, expuso que "no sé por qué está libre; debería estar en la cárcel, quebró al estado. Hay documentos, fraudes, desvío de recursos...".

"Yo hice mi tarea. Siempre he dicho que en política lo que cuentan son los resultados y ustedes vean y comparen", concluyó.





Aseguró sólo estar a la espera de la respectiva convocatoria y anunció que la próxima semana iniciará un recorrido por el interior del país. (ARCHIVO)

Etiquetas: priulises ruiz

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD