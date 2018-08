México, su asignatura pendiente

MADRID, ESPAÑA.-

La actriz Ana Fernández habla de su trabajo en la serie Las chicas del cable que estrenará su tercera temporada en septiembre por Netflix

En una época en la que las mujeres sufrían represión al por mayor -Los años 20- surge una historia de amor, pero sobre todo de amistad entre cuatro chicas que luchan por lograr una igualdad ante los hombres, objetivo que a la fecha no se ha logrado.

"Lidia", "Ángeles", "Carlota" y "Marga" son las protagonistas de la serie española Las chicas del cable. Las actrices Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago, respectivamente, son las encargadas de encarnarlas.

El melodrama de Netflix, que hasta ahora lleva dos temporadas y en septiembre estrenará la tercera, ha tenido gran repercusión en Latinoamérica, por lo que El Siglo de Torreón se trasladó hasta Madrid para hablar con una de los protagonistas.

Ana Fernández atendió a este diario en el lujoso Hotel Santo Mauro de dicha ciudad. Ahí habló de la manera en que ha asimilado el éxito de Las chicas del cable y además reveló que México es su asignatura pendiente.

"Me han salido oportunidades de viajar a su país, pero por una u otra razón no he podido ir. En verdad que México es mi asignatura pendiente. A un lado de mi casa hay un restaurante de comida mexicana, ahí he comido tacos. Espero pronto probarlos en su nación", dijo.

Ana, nacida un 10 de noviembre en Madrid, externó que se encuentra asombrada y emocionada por el "boom" que están viviendo las series de habla hispana en el plano mundial.

"En el caso de Las chicas… es sorprendente como la historia ha triunfado en México, Argentina y Canadá, en éste país me sorprende porque no tenemos ningún parentesco con la lengua. En mi caso, recibo en mis redes sociales muchos mensajes de personas de diversos países".

Muy sonriente, Fernández expresó que al idioma español por fin se le está dando el lugar que merecía ya que hay cientos de sitios en donde se habla.

"Si no sabias inglés no sabías a dónde moverte y yo decía, 'por Dios los que hablamos español somos muchos y nos unen muchas cosas de nuestro pasado y de nuestra cultura'. Culturalmente no habíamos explotado nuestro lenguaje y ahora por fin se está movilizando.

"Estamos viendo que series como Las chicas del cable o La casa de papel son un éxito en Latinoamérica y viceversa, trabajos como Narcos, son un hit acá en España; ahora, esto no solo se está dando en las series lo estamos viendo también con películas y con la música", aseguró.

Ana Fernández ha disfrutado al máximo dar vida a "Carlota", una mujer adelantada a su época que no se deja de nada ni de nadie y que además experimenta la bisexualidad.

"Creo que si transportáramos a "Carlota" a 2018 seguiría siendo moderna, explosiva y revolucionaria; lamentablemente porque entonces eso significa que no hemos evolucionado como sociedad para que haya una diferencia importante entre los años 20 y 2018".

Para la tercera entrega de Las chicas del cable, "Carlota" deberá enfrentar situaciones muy complicadas que la pondrán en jaque.

"De las demás protagonistas, ella es la que se afianzará más al tema del feminismo por una serie de tramas en las que se verá envuelta.

"Para ella el amor de pareja, primero con 'Miguel' luego con 'Sara', luego con los dos y con quien le toque en la tercera temporada, no es como lo más importante; ella desea transmitir otras ideas que ustedes podrán ver próximamente".

Fernández confesó que tiene muchas similitudes con "Carlota", lo que le ha permitido sentirse natural en ciertos actos que comete.

"Creo que en las series se nota mucho cuando el actor tiene puntos en común con el personaje porque, por ejemplo, en una película haces un personaje más concreto en un tiempo limitado y puedes a lo mejor realizar algo muy diferente a como eres tú.

"Considero que en las series el personaje evoluciona de tal manera que sería muy difícil que estuvieras haciendo algo con lo que no tienes nada que ver. Todas tenemos cosas parecidas a los personajes que encarnamos; 'Carlota' es luchadora, reivindicativa y sin filtros, tal y como lo soy yo".

Ana Fernández lamentó que la mujer, hoy en día, no ha logrado igualar al hombre en aspectos como el laboral.

"Yo no quiero ser hombre, soy muy feliz siendo mujer con mis capacidades físicas y mentales. En el terreno del trabajo, los derechos y los sueldos deberían de ir por el rango que ocupas y no por tu sexo entonces es ahí donde yo lucho, intento reivindicarlo y manifestarlo".

Por último, Fernández manifestó que se encuentra enfocada al 100 por ciento en Las chicas del cable ya que en España, si un actor se involucra en un proyecto, los directores o productores no lo buscan hasta que lo termine.

"La serie Las chicas del cable viene con su tercera temporada y en unos meses haremos la cuarta, así que 'Carlota' tiene mucho por hacer todavía".







