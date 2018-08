Tormenta de arena cubre Arizona

Una tormenta de arena se registró la noche del jueves en la ciudad de Phoenix, Arizona.

El hecho sucedió a las 20:00 horas y, de acuerdo con medios locales, hubo daños menores como árboles caídos y fallas en el suministro eléctrico.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense informó que habría posibles tormentas de rayos y rachas de viento de hasta 96 kilómetros por hora.

Las autoridades gubernamentales solicitaron a la población no salir a la calle y evitar conducir hasta que cesara la tormenta.

La pobre visibilidad afectó los vuelos en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix.

El hecho fue capturado por Jerry Ferguson, un fotógrafo y piloto de helicóptero, quien compartió las imágenes en sus redes sociales y se viralizaron.

Check out these aerial photos of a massive dust storm crossing Phoenix, AZ. #haboob #duststorm #azwx Photos: @geraldferguson pic.twitter.com/cpJdNfkL2W