Siboldi reconoce influencia de Meza

Torreón, coah.- Robert Dante Siboldi enfrenta mañana en el banquillo a uno de los estrategas que fue pieza clave en su formación como director técnico, Enrique Meza.

El timonel uruguayo, a horas de enfrentar con Santos Laguna a la Franja del Puebla, sólo tuvo palabras de agradecimiento para el "Ojitos", a quien alabó además públicamente en su comparecencia tras la práctica albiverde de ayer en el Estadio Corona.

"Es una gran persona y un gran entrenador con toda la trayectoria, es un ganador, es un maestro. Lo tuve como entrenador en Cruz Azul y la verdad se le aprende mucho", aseveró.

Agregó que es un técnico al que le gusta que sus equipos tengan la pelota y salir jugando con ella, sin caer fácilmente en la desesperación, que le gusta jugar además por los costados.

Pero en su formación como timonel, el charrúa aclaró que Meza no fue el único, aceptando que sacó el mayor provecho posible en cuanto a enseñanzas en otras partes: "No creo ser su alumno, he tenido otros buenos entrenadores".

Recordó que en Luis Garisto tuvo todo el aprendizaje para defender, mientras que con José Luis Saldívar tuvo lo del perfeccionismo y detalles de cada situaciones de manejar la táctica fija, de ser muy puntual y exigente.

"También tomé la metodología de Mejía Barón, el temperamento y garra de Alfredo Tena, así como la inteligencia y de que todos piensen de la misma manera, con el sello de Luis Fernando Tena".

Por otro lado, el timonel santista deshoja la margarita para conformar su once inicial ante el conjunto de la Angelópolis, el cual tendría algunos cambios, sobre todo en el cuadro bajo.

Y es que ayer, los Guerreros sostuvieron un pequeño partido interescuadras y su tradicional parado de equipo en el Estadio Corona y aunque tiene dudas para conformar su alineación titular, seguirá evaluando quienes están en mejores condiciones para iniciar.

Sobre el delantero ecuatoriano Ayrton Preciado dijo: "Está en estudio, todavía no sabemos si pudiera estar, tenemos 48 horas para definir".

Adelantó que en la convocatoria de los 18 elementos para el duelo ante los poblanos, estará el refuerzo brasileño Matheus Dória, así como los arqueros Jonathan Orozco y Carlos Acevedo, sin adelantar quien estará bajo los tres postes en el choque dominical.

"A la medida que tengamos más entrenamientos vamos ir avanzando, las cosas no se hacen de la noche a la mañana" dijo el estratega uruguayo, respecto a la falta de ritmo de sus jugadores dentro de la cancha.

Recordó que ante Pachuca en la Copa MX, adelantaron el proceso con el brasileño Dória en la zaga, donde intentaron jugar con línea de tres, cuando el amazónico apenas había participado en un solo entrenamiento previo.

"Pero los tiempos son así, tratar de adaptarse y adecuarse, aprovechar la oportunidad de que Nervo jugara en la altura, para que se diera cuenta de la altitud, no está acostumbrado".

Ante los Tuzos, le gustó ciertos aspectos, dándose cuenta de inmediato, el entendimiento entre Dória y el argentino Martín Nervo, recordando que en la medida que tengan más entrenamientos, el equipo va ir mejorando.

"Cuando tienes buenos jugadores batallas menos, ellos intentan poner de su parte para que la comunicación en general se pueda generar el acople a máxima velocidad, tratar de estar lo más coordinado, atinados, la comunicación es fundamental".

Siboldi confesó que anímicamente sus Guerreros están bien, aunque molestos por perder, ya que tal como pasó al final del torneo pasado, ven que no solo es el resultado, sino analizan las derrotas y sus circunstancias.

"Puebla viene trabajando con el mismo plantel del torneo pasado, eso está a favor de ellos, aunque nosotros tenemos la calidad técnica, estamos en nuestra cancha y ante nuestro público, con las ganas, para obtener triunfo y seguir en carrera".

Indicó que tras analizar a lo largo de la semana a la Franja, están conscientes que es un equipo donde todos corren y luchan, además que se entregan, con buenos elementos y un centro delantero que aguanta la pelota, destacando su buen juego aéreo y que pisan el área.

"Es un equipo que cuando te ataca te agrede, entonces quien haga mejor las transiciones a la ofensiva, sacará el resultado, sin dejar de lado, que son muy aguerridos, aunque nos van a esperan para el contragolpe".

Robert Dante indicó que en la medida que vayan teniendo participación en los partidos, van ir mejorando, por lo que siempre estarán listos en la fecha que viene, sin importar los picos altos y bajos que tienen.

"El jugar entre semana, no te deja mucho tiempo, pero debes dejar entrenamientos para mejorar lo que se hizo mal el juego pasado, se debe analizar y trabajar sobre errores. Debe ser importante la dosificación para todos, eso fue lo mejor del torneo pasado, todos estaban en competencia".

El entrenador de los Guerreros del Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, aún no tiene un once titular claro para enfrentar el partido de mañana ante Puebla. (Jesús Galindo)

