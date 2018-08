Localizan cuarto cuerpo tras derrumbe de mina en Hidalgo

PACHUCA, HIDALGO.-

Rescatistas localizaron un cuarto cuerpo tras el derrumbe de una mina de mármol en la comunidad de Denganzha, en el municipio de Francisco I Madero.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Simón Vargas, durante la madrugada ubicaron el cuerpo, sin embargo, no ha podido ser rescatado debido a que no hay condiciones de seguridad para ello.

La tarde de este jueves, un desgajamiento del cerro donde se encuentra la mina comunal entre los comunidades de Benito Juárez en Mixquiahuala y Denganzha ocasionó que quedarán sepultados cuatro trabajadores y un hombre dedicado al pastoreo.

De las cinco, se tienen confirmadas cuatro decesos, en tanto que se mantiene los trabajos de rescate, aunque prevalece de un nuevo derrumbe.

El secretario también explicó que originalmente fueron siete los trabajadores involucrados en el derrumbe, aunque tres de ellos salieron ilesos y dieron la voz de alerta.

Destacó que se analizan las causas que ocasionaron este derrumbe, pero al momento se estima que fue una falla geológica.

La noche de este jueves se tenía prevista la visita del gobernador Omar Fayad, sin embargo, no pudo llegar ya que no hubo condiciones para el aterrizaje porque por tierra no se puede acceder al sitio.





