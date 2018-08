'Todos nos quieren ganar'

TORREÓN, COAH.-

Asegura Osvaldo Martínez que los equipos les juegan al 100%, pero están preparados para eso

Para el volante paraguayo Osvaldo Martínez, todos los adversarios a los que enfrenten los Guerreros, buscarán ganarles a como dé lugar, al ser los actuales campeones de la Liga MX.

"Tal vez salgan así los rivales, ya me tocó del otro lado, el torneo pasado cuando jugamos contra Tigres, se le quiere ganar, ahora pasa lo mismo", dijo el sudamericano tras la práctica albiverde de ayer en el TSM.

Agregó que cuando los equipos jueguen contra ellos, lo harán al cien por ciento y van a quererles ganar, pero están preparados, pensar en lo que puedan hacer y sumar de a tres puntos.

Sobre la competencia interna que existe en Santos Laguna expresó: "Siempre será importante para uno en lo personal, sabés que cuando dejas de hacer cosas en el campo de juego, el otro te está pisando los talones, es importante también en los colectivos, con partidos entre semana y Copa, entonces mientras que el técnico tenga variantes es importante para ambos torneos".

Por otro lado, mandó un mensaje a la afición santista, para que esté tranquila, pese a los recientes resultados adversos tanto en la Liga como en la Copa MX.

Martínez dejó en claro que ambas competencias recién empiezan, por lo que no deben alarmarse ante las derrotas, ya que apenas van tomando ritmo de partido, así como la adaptación de los nuevos refuerzos.

"Tenemos un partido ganado y otro perdido en la Liga, pero estamos en el camino, poco a poco agarrando el ritmo futbolístico que pretende Robert, lo importante es que el domingo jugamos en casa con nuestra gente, entonces a demostrar que queremos ganar y sumar en la Liga", dijo.

Manifestó que la gente es libre de opinar y al saber del potencial del equipo y lo que puede dar en el torneo, inician con la exigencia, la cual es buena para todos los jugadores, ya que saben que tienen buen plantel.

"Que estén tranquilos, el equipo está trabajando para mejorar partidos tras partido, tal vez los resultados no nos están acompañando, pero no nos podemos ahogar en un vaso de agua, sabiendo que esto apenas comienza. Hay que decirle a la gente que confíen en nosotros".

El guaraní confesó que poco a poco están agarrando el ritmo futbolístico, donde en lo personal apenas se repone de la pretemporada que fue muy pesada, de trabajar tres turnos en un día, luego de la seguidilla de partidos amistosos, por lo que fue menos descanso y el físico se resiente.

"No tenemos que alarmarnos, no hay un equipo que sea regular en el torneo, hay pocos que ganaron los dos partidos, pero el torneo pasado empezamos igual, el equipo está consciente que todavía no está en su mejor nivel, tanto en lo individual como en lo colectivo".

Reveló que se mejora poco a poco y el trabajo le dará los resultados, aunque todavía no muestran su mejor versión todavía de lo que fueron el torneo pasado.

"El equipo está consciente que no está haciendo bien las cosas, nos autocriticamos también, hablamos de eso, que no estamos en nuestro mejor futbol, en lo individual falta bastante, pero se necesita futbol y con el correr de las fechas, el equipo irá mejorando bastante".

Osvaldo opinó que las salidas de varios de jugadores ya es un tema cerrado, por lo que deben trabajar con los que están.

"Llegó Nervo y Dória, poco a poco se están acoplando, sabemos que el entendimiento en la defensa es muy complicada, para cerrar los espacios y ponerse de acuerdo, pero trabajando con los Profes se manejará mejor y poco a poco, esperando no recibir goles y nosotros hacerlos".

Sin que todavía no hablen sobre una meta en cuanto a puntos en el Apertura 2018, ya lo platicarán y se lo propondrán, ya que esta vez no lo hicieron, pero de lo que están seguros, es sumar las unidades que sean necesarios.

"El torneo pasado hicimos 29, hay que tratar de superar esos puntos, tenemos plantel vasto para este torneo, muchas variantes, creo que la comunicación y unión, ayudará mucho para que se hagan bien las cosas".

Por otro lado, habló en rival en turno de los Guerreros el fin de semana en el Corona, la Franja del Puebla y su experimentado estratega, Enrique "El Ojitos" Meza.

"Es un técnico muy conocido en México, tiene una forma muy ordenada de jugar al futbol con todos sus equipos, pero nosotros debemos pensar en lo que podamos hacer, concentrados en el primer minuto y que no pase como ante Lobos, que primero nos golpean y luego reaccionamos".

El paraguayo adelantó que serán los primeros en tratar de crear ocasiones de gol y hacer daño a los Camoteros, para jugar tranquilos y tratar de tener posesión de balón, ya que eso será fundamental.

4 GOLES han recibido en el torneo Santos y Puebla (cada uno)

El equipo está consciente que no está haciendo bien las cosas, nos autocriticamos también, hablamos de eso, que no estamos en nuestro mejor futbol”— Osvaldo Martínez, volante del Santos Laguna

