Se 'enfrascan' por lactarios públicos

NO PODRÁN OPERAR POR INCONFORMIDADES DE LAS REGIDORAS PRIISTAS

EL SIGLO DE TORREÓN

Claudia Murillo, titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la síndica de Vigilancia Dora Elia Salinas se "enfrascaron" ayer en una discusión por los lactarios públicos que inaugurará este viernes el Ayuntamiento de Torreón, pero que no podrán operar por inconformidades de las regidoras priistas.

Las ediles criticaron al IMM por no contar aún con un documento oficial de parte de la Secretaría de Salud (Ss) que indique que se cumplieron con los requisitos en apego al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018 para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia.

Además, añadieron que previo a la inauguración, tampoco se elaboró un padrón de las empleadas municipales que harán uso de estos espacios, además de que aún no se cuenta con personal para orientar a todas las usuarias, esto debido a que también podrán acudir mujeres de la ciudad que se encuentren practicando la lactancia materna.

"Siento que es un proyecto acelerado... las mamás que vienen aquí, bueno que nos hemos percatado, son gente propiamente de muy bajos recursos, es gente que las medidas de higiene que manejan no son las adecuadas, se transportan en autobús y el calor, las medidas de higiene no son las propiamente esterilizadas para entrar a un área de salud que exige una limpieza rotunda".

"Ya me imagino el refrigerador lleno de depósitos de leche, pero pues también el lonche, ya me imagino ese microondas para calentar leche y también el lonche, no se están previendo esas situaciones... es indispensable tener un esterilizador ahí, no podemos confiarnos en que la gente va a traer sus instrumentos esterilizados, simplemente bien lavados... esto debe certificarse antes que se lleve la apertura", apuntó la síndica de Vigilancia.

Murillo respondió "a mi sí me parece muy serio señalar que las personas de escasos recursos no cuentan con la seguridad e higiene adecuadas, eso sería discriminatorio, también hay personas de muchos recursos que tienen muy mala higiene, no podemos discriminar por estrato social".

Los lactarios que se inaugurarán este día, están ubicados en la presidencia municipal y en el edificio del IMM y la inversión fue de 27 mil 625.75 pesos. Estos espacios fueron impulsados por el Gobierno municipal atendiendo el llamado que hizo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a México respecto a que todos los sectores de la sociedad apoyen la lactancia materna, que favorece el desarrollo infantil.

"Ahora, esto lo van a abrir para el público en general y para los empleados, entonces va a ser un foco de infección si no tenemos a una persona con el manejo adecuado de lo que son los instrumentos para llevar a cabo este proceso... no veo que esté ya fijado un proceso de esterilización, no hay que cumplir con la inauguración sólo por una nota periodística o por celebrar el mes de la Lactancia", expresó Dora Elia Salinas.

La titular del IMM le contestó que "muy aceptables sus comentarios regidora, muchas gracias. Pero todos los insumos son desechables y no habrá una reutilización. Ahora bien, nosotros no proporcionamos extractores, sino que la madre lo va a traer, ahí no habría una contaminación".

Finalmente, Murillo dijo que atenderán las observaciones de las regidoras y que no hay fecha para que los lactarios comiencen a brindar servicio.

La sesión culminó minutos después de las 11:30 horas y no acudieron los regidores que integran dichas comisiones.

Ayer mismo, la Jurisdicción Sanitaria VI a cargo de César del Bosque dijo que en esta semana se acudió a revisar ambos lactarios y que cumplen con la normatividad. El funcionario dijo que sólo faltaba un "diploma" y que esto no era condicionante para que los espacios comenzaran a operar.

El siglo de torreón / Angélica Sandoval

Sesión. El Instituto Municipal de la Mujer presentó ayer el proyecto de los lactarios públicos en la presidencia municipal, sin embargo, hubo algunas observaciones por parte de las regidoras priistas.

