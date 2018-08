Asegura Monreal que AMLO respetará trabajo en el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, respetará escrupulosamente lo que hagan y lo que tienen qué hacer los legisladores, ya que cree en la división de poderes, aseguró Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado de la República.

En un comunicado, dijo que en la reunión que tuvieron hace unos días legisladores electos con López Obrador, éste les aseguró que no se involucrará con los poderes Legislativo ni con el Judicial, ya que cree en el Estado de derecho.

Para López Obrador es importante fijar las reglas de un nuevo país y un nuevo régimen, subrayó Monreal Ávila, quien dijo que "no hará cambios en el primer trienio, no en materia constitucional, no en materia fiscal, gobernará con el marco jurídico vigente".

En las responsabilidades propias del Senado, indicó que la bancada de Morena ejercerá la mayoría legítima con responsabilidad, pero existe disponibilidad para enriquecer la agenda de 12 puntos planteada por Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que con el triunfo del movimiento se generó una expectativa en la ciudadanía tan alta que tendrá que haber rapidez y conclusión en la respuesta.





Dijo que en la reunión que tuvieron hace unos días legisladores electos con López Obrador, éste les aseguró que no se involucrará con los poderes Legislativo ni con el Judicial, ya que cree en el Estado de derecho. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOlopez obradorTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD