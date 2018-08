No soy dinosaurio y no renunciaré a cargo en CFE: Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO.-

El senador Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo (PT), propuesto por Andrés Manuel López Obrador como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), asegura que no renunciará al cargo que le confió López Obrador, quien tiene el respaldo de 30 millones de votos, y le dio la misión de acabar con la corrupción y rescatar a la empresa que "iluminó al país" por décadas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, a pregunta expresa si estaría dispuesto a que su nombramiento pasara por una consulta ciudadana, sonríe y afirma que la ganaría, con un "padrino" que se llama López Obrador.

El exsecretario de Gobernación, a quien se le atribuye la caída del sistema en la elección presidencial de 1988, rechaza esa versión y dice que "el corto circuito" generado por su nombramiento es para lastimar al gobierno de López Obrador.

Responde al sector empresarial, que le ha pedido al virtual presidente electo que reconsidere su nombramiento, "las grandes empresas son dirigidas por funcionarios públicos del más alto nivel", asegura. Niega ser un "dinosaurio".

— Claro, era obvio, empezó desde antes del nombramiento. Es lógico que no guste. He sido toda mi vida una persona clara: soy nacionalista, defiendo a mi país, defendí al sector energético. Obviamente no soy un neoliberal, lo demostré en seis años en la tribuna como oposición en el Senado, contra las políticas neoliberales de Enrique Peña Nieto y sus decisiones.

— Dicen que no tengo el perfil, que debe ser un electricista, un técnico, pero si ven quienes son los directores de las grandes empresas, es al revés. Las grandes empresas eléctricas no son electricistas, ellos las sostienen, pero las dirigen empresarios privados. En áreas como Francia, que es una de las más importantes del mundo, han dirigido funcionarios públicos del más alto nivel de la Escuela Nacional de Administración, de escuelas politécnicas. Ese es nivel de dirección de una empresa de este tipo. Les recomiendo que vean lo que ha explicado una y otra vez Andrés Manuel. Ese es el punto de partida, él me designa, no me he designado yo.

— No soy amigo de Andrés Manuel, no. Soy colaborador de López Obrador, somos compañeros de lucha en los últimos años. ¿Qué nivel quiere la Coparmex?

He sido secretario de Gobernación y he tenido la vigilancia del sector eléctrico siempre. Fui gobernador (Puebla), y una de las tareas importantísimas es llevar a todos los pueblos, en la sierra y a todas las comunidades [el servicio eléctrico]. Sé cómo se maneja la compañía.

— Sí, bueno, muchos tenían la idea de que debía ser otro, a lo mejor un compadre, un amigo, no sé quién. Pero Tatiana es una mujer valiosa que yo respeto, fue una gran adquisición por Andrés Manuel, tuvo una participación muy destacada al final de la campaña. Yo la respeto y ella tiene el derecho de decir que le hubieran gustado otros perfiles. También los de la Coparmex piden otro perfil.

— ¿El fraude de 1988? En el 88 Clouthier sacó el tercer lugar y fue traicionado por el propio PAN. Yo los respeto porque quieren mucho a su papá.

— Eso quieren, esto es en contra de él. Lo que quieren es lastimar a Andrés Manuel, pero él ya les respondió dos veces, ahí están las instrucciones y las razones por las que voy a ser el director de CFE.

— ¡Ah! ¿Beneficiar a la Coparmex? ¿A los otros que dicen que debe ser un técnico? ¿Voy a renunciar para satisfacerlos? Eso no es lógico, si renuncio es para beneficiar a Coparmex, a los calificadores a los que no les gusta mi nombramiento.

— Bueno, yo ganaba… Imagínate con el padrino que se llama Andrés Manuel López Obrador, que dice: "Este debe ser". ¡Pues ganamos!

— Esa información salió en todos los periódicos junto con la decisión de nombrarme director, el mismo día. ¿Qué es lo que dice Andrés?: hay que rescatar a la CFE del desastre, que ellos demuestran al presentar un informe de esta naturaleza. Ahí están las razones por las que necesita un rescate.

— En los próximos días habrá un procedimiento de entrega y recepción. Ahí vamos a ver por qué [la CFE] pierde 40 mil millones de pesos en seis meses, por qué tiene una deuda creciente, por qué no genera electricidad y se dedica a comprarla violando su objetivo principal; por qué sube las tarifas en lugar de bajarlas y dónde está la corrupción, que les confiere la medalla de oro en el tema.

— Todo. La empresa es parte de eso, qué contratos ha firmado, cuánto ganan sus cuadros directivos para que estemos al unísono con el señalamiento de un gobierno modesto.

— El 2 de diciembre llegamos con los trapos y las escobas a sacudir. La propia autoridad de este gobierno dice que [la CFE] es corrupta, pues el 1 y 2 [de diciembre] vamos a barrer con buena parte de eso.

— ¡Es un sabio!

— A mí me encargaron CFE, no el mercado eléctrico, mi tarea es muy clara. Ellos tienen una empresa, el SME está generando electricidad con una empresa portuguesa que tiene una concesión. Yo luché mucho con ellos, contra un golpe fascistoide de Calderón, hasta la decisión de la SCJN que declaró que no tenían derecho a reclamar nada. Ese es otro problema.

— ¿Qué es eso comparado con que en seis meses pierdo 40 mil millones de pesos? No son lo mismo, la primera es una concesión que se hace a la zona sureste que ha peleado por años contra las altas tarifas y otra cosa son las pérdidas por más de 40 mil millones de pesos. Pero no se les olvide que a partir del 1 de julio a pagar. Borrón y cuenta nueva, pero hay que pagar porque habrá un esfuerzo de tener tarifas diferenciadas.

— Así es. Yo no sé sí tomará otra decisión [López Obrador], pero esa es correcta, él los ha defendido desde hace muchos años.

— Es una figura que subsiste en el tiempo, pasan los años y sigue ahí. ¿Te acuerdas de Augusto Monterroso, que decía: ‘Desperté y el dinosaurio todavía estaba allí’? ¿Quiénes son los dinosaurios? Depende de qué lado lo digas; un dinosaurio neoliberal, que todo se lo come, es malo, no permite que nadie crezca y aplasta a los pobres e impulsa la pobreza…

— No soy ese dinosaurio que te describo; ese que describo es muy peligroso y ha hecho mucho daño al país.





Manuel Bartlett rechaza renunciar a su nombramiento en CFE. (EL UNIVERSAL)

