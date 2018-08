Propone INE multar a Jaime Rodríguez con 'pequeñas' sanciones

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá imponer al aún candidato presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" sanciones por 396 mil 166 pesos aunque las inconsistencias que fueron detectadas durante su campaña involucran un monto de 14.1 millones de pesos.

Entre las irregularidades detectadas estuvieron mantener saldos en cuentas por pagar con personas morales, por 2.2 millones de pesos, por lo que en términos de fiscalización se consideran aportaciones en especie de entes impedidos, lo que ameritaría una multa de 180%, equivalente a 4 millones 23 mil pesos.

Tampoco presentó documentación soporte de propaganda consistente en hojas membretadas, permisos de colocación, relación de bardas, relación de vallas, y muestras fotográficas, por 6 millones 123 mil pesos y no reportó gastos de representantes de casilla por 72 mil pesos.

Así, por egresos que no comprobó este abanderado sería sancionado con 6 millones 124 mil pesos; por gastos no informados a la autoridad 1 millón 449 mil pesos y por tener cuentas por pagar a una persona moral sin documentación comprobatoria 4 millones de pesos.

Según el proyecto de resolución que aprobó la Comisión de Fiscalización del INE el lunes y que será sometido a Consejo General el lunes próximo, por las "particularidades" de cada conducta ameritaría una sanción total de 12 millones 172 mil pesos.

Sin embargo, debido a que los candidatos independientes son sancionados conforme a su capacidad económica (en criterio establecido por los tribunales electorales) y no por la gravedad de las faltas, no puede ser multado con más de 396 mil 310 pesos.

Esa cifra es el 25 % de sus ingresos anuales reportados, que ascienden a 1 millón 585 mil pesos.

Para el conjunto de candidatos independientes en contienda federal –Presidente, diputados y senadores- el INE propondrá multar a todos con un total de 2.4 millones de pesos, incluidos 393 mil 166 pesos en sanciones para la ex candidata presidencial Margarita Zavala, entre otras anomalías por no reportar gastos en bardas o no registrar operaciones en tiempo real.





