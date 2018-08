Pedirán apoyo de EPN para crear la SPP

CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que reciba la constancia de mayoría, Andrés Manuel López Obrador pedirá al presidente Enrique Peña Nieto que envíe de manera preferente al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma de ley para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que entre en funciones a partir del 1 de diciembre.

"Se lo vamos a pedir al presidente Peña Nieto de manera respetuosa para que se envíe está reforma. Lo vamos a proponer (a Peña Nieto) y veremos cuál es su opinión, pero sí requerimos tener lo más pronto posible la Secretaría de Seguridad Pública.

"Puede ser iniciativa con carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir en su momento (Peña Nieto) y va a ser un planteamiento que nosotros vamos a hacer, respetando que él es la autoridad competente", indicó.

En conferencia en la casa de transición para dar un corte del avance de los 25 proyectos estratégicos que lleva como virtual presidente electo a un mes de las elecciones del 1 de julio, López Obrador detalló que trabaja en la elaboración del proyecto de creación de la Secretaría de Seguridad, porque pretende que desde el primer día del próximo gobierno se cuente con esa dependencia y no recaiga la función de seguridad en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el corte de los primeros 31 días tras la elección y al informar que la próxima titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) será una mujer, López Obrador explicó también que pedirá a los gobernadores de los estados y a alcaldes que no aumenten los impuestos, principalmente de agua y predial, en términos reales, con el argumento de que la economía de los mexicanos no está para más gravámenes.

"No está la economía de los mexicanos para cobrar más impuestos. Que no se vaya a cometer el error garrafal, sobre todo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el gasolinazo. Nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el gasolinazo", expresó.

Sostuvo que todos los mexicanos deben pagar impuestos, toda vez que no habrá condonaciones, pero el próximo gobierno dará la garantía de que nadie se va a robar el dinero de las contribuciones. Además, buscarán la manera de simplificar el pago de impuestos y "no ver como delincuentes en potencia a los ciudadanos".

López Obrador detalló que la Secretaría de Hacienda hizo una aclaración en el sentido de que no es una deuda nueva la que se pidió hace unas semanas, sino que tenían una línea de crédito abierta y es algo contemplado, pero no va a afectar las finanzas. "Ahora que inicie la transición formal vamos a pedir información sobre este tema", aclaró.

Instó a no perder tiempo, ni impulso porque el país requiere acción inmediata. "Es grave la crisis de México y por eso se necesita una transformación, no hay otra salida y ya no se puede seguir con la misma política. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas", enfatizó.

Entre los diversos planes del próximo presidente está dividir el país en regiones y nombrar a coordinadores en las zonas indígenas del país, para atender de manera especial a las 68 etnias y culturas. La división consiste en: regiones con municipios urbanos y rurales, y otras para atender de manera especial a la población indígena del país.

En estas últimas señaló que habrá 128 zonas para las 68 culturas que existen en México.

En cuanto a las iniciativas, alistan un anteproyecto para convocar a los ciudadanos y que se pueda elaborar una constitución moral, en conjunto con la idea de que "no sólo debemos buscar el bienestar material, sino del alma", además de homologar los precios de los combustibles en la frontera norte con los de Estados Unidos, y detalló que lleva un avance del proyecto para considerar los actos de corrupción como delitos graves, sin derecho a fianza.

Presentó a Leticia Rodríguez como la próxima encargada de la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República.

Antes, López Obrador recibió en la casa de transición al gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para analizar el tema de la inseguridad en aquella entidad.

Blanco apuntó a medios que la inseguridad que se vive en Morelos es una situación difícil y complicada. "En malas condiciones está Morelos, hay mucha violencia. Está la gente espantada, estamos pasando por una situación muy complicada", sentenció el ex futbolista.





