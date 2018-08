Sustituye viuda a candidato asesinado en Guanajuato

GUANAJUATO, GTO

Era un viernes de mayo al mediodía cuando Carmen Ortiz recibió la llamada que le cambió la vida: Su esposo, José Remedios, había sido asesinado a la salida de un mitin y alguien tenía que sustituirlo como candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto.

"Desde casa escuché los detonadores, sentí una corazonada. Lo llamé pero ya no contestó", cuenta en una entrevista con Efe Ortiz, quien todavía tiene muy presente lo que ocurrió ese 11 de mayo.

Su esposo era candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -liderado por el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador- en un pequeño municipio del céntrico estado de Guanajuato, pero dos hombres armados truncaron esa aventura.

José Remedios fue uno de los casi 100 candidatos asesinados durante la campaña electoral de las elecciones federales, estatales y locales del pasado 1 de julio que México vivió sumido en una espiral de violencia provocada por el crimen organizado.

Tras ser avisada por los colaboradores de su esposo sobre lo que acababa de ocurrir, Ortiz se desplazó hacia el lugar de los hechos, a poca distancia de su domicilio, pero las autoridades no le permitieron ver el cuerpo. Ya no había nada que hacer.

Con el asesinato de José Remedios todavía reciente, los integrantes del equipo de campaña de Morena en Apaseo el Alto tuvieron que abordar lo que nunca se habrían esperado: necesitaban a un sustituto para concurrir a las elecciones.

"Le dije a un compañero que fuera él, pero me respondió que el equipo me había elegido y que la gente me pedía a mí", recuerda Ortiz, todavía sorprendida.

"¡¿Cómo crees?!", fue la primera reacción verbalizada por Ortiz ante la propuesta que le acababan de hacer.

La viuda del candidato tuvo que reflexionar y pensarlo bien pero al final tomó la fuerza y la determinación de aceptar: "Yo más que nadie conocía el sueño que él (José Remedios) tenía. Por ello acepté, para culminar sus ideales", sostiene.

Ortiz le había acompañado durante parte de los recorridos que realizaba por el municipio y, según cuenta, se empapó de "la idea de servir a la ciudadanía" que su esposo tanto pregonaba y que le sirvió para superar el miedo a la hora de contender.

"Hay dos tipos de miedo: el que te paraliza y el que te hace mantenerte activa. El que te paraliza te deja encerrada en casa. Yo opté por el que te activa", relata con convicción.

Ortiz cuenta que el miedo le dio "fuerzas y coraje para salir adelante", determinación que se vio reforzada al constatar que los ciudadanos del municipio le dedicaron un "recibimiento excelente".

Y así se demostró el día de la elección cuando Ortiz ganó con más de 50 % de los votos en este municipio de unos 60.000 habitantes, arrebatando el poder al conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Ortiz venció a pesar de haber dispuesto solo de 23 días para hacer campaña electoral, porque desde el asesinato de su esposo hasta que comenzó a ejercer como candidata pasó cerca de un mes.

"Jamás dudé de que el triunfo sería nuestro", cuenta la futura alcaldesa, quien explicó que en este municipio el izquierdista Morena "era algo nuevo y despertaba mucha esperanza".

Su obra de gobierno se centrará en intentar erradicar de Apaseo el Alto aquello que se llevó a su esposo: la violencia.

"No podemos poner calles nuevas si hay una inseguridad terrible.

Tienen que regresar la paz y la tranquilidad", sostiene Ortiz, quien quiere fomentar la creación de empleo para que los jóvenes no recurran al crimen organizado.

Ortiz lo tiene claro: "No va a ser rápido pero vamos a hacer que Apaseo el Alto vuelva a ser lo que era antes".





