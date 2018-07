Accidente de avión en Durango debe ser investigado por ley: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, mandó abrazos a las víctimas del accidente de avión ocurrido la tarde de este martes en Durango, y afirmó que el incidente debe ser investigado por ley.

"Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte (a las víctimas). Por ley se tiene que investigar (el accidente)", expresó.

López Obrador dijo a medios que únicamente tiene la información que ha dado el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

"Tengo información que afortunadamente no fue tan grave, no sé exactamente el último reporte, no tengo la información, nada más me dieron la información que dio el gobernador de Durango", aclaró a los medios.





