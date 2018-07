Enfrenta Santos nuevo reto

TORREÓN, COAH.-

Debut para los Guerreros en la Copa MX, cuando visiten hoy a las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, a los Tuzos del Pachuca.

Sin regalar nada, Robert Dante Siboldi tendrá la oportunidad de ver en la cancha a varios de sus nuevos refuerzos, como el caso del brasileño Matheus Dória, así como a Alejandro Castro, quienes harían dupla en la zaga central.

"Me he encontrado bien con Dória, es un jugador que tiene mucha calidad y físicamente está perfectamente capacitado para competir, no creo que haya algún problema en ese aspecto", dijo Castro, al comparecer ayer en el TSM con los medios de comunicación, antes de partir al centro del país.

Agregó que todos tienen ganas de trascender y el estar en el equipo campeón, no puedes tener excusas, donde a todos les molesta perder, pero están muy unidos en ese aspecto.

"Sabemos de la responsabilidad que tenemos y la exigencia. Estamos conscientes de eso pero estamos trabajando muy fuerte, el equipo está bien y muy unido".

Consciente que es una segunda oportunidad la que se le está brindando en la máxima categoría, está muy agradecido con la institución y cuerpo técnico, por lo que ha trabajado muy fuerte para regresar y está preparado para enfrentar el actual reto que se le presenta.

Y acerca de su probable participación hoy, comentó: "Es importante empezar con el pie derecho en la Copa. Es un partido que muchos estamos esperando para tener participación. Pachuca viene de ganar en la Copa, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, enfocarnos en lo que nos pide el Profe".

La duda del estratega charrúa es en el arco, ya que tiene las opciones de Jona Orozco y Joel García, incluso la de Carlos Acevedo, quien fue titular en los dos partidos que lleva Santos Laguna en la Liga MX. Gerardo Arteaga estaría como lateral por izquierda.

En el medio campo, estarían Javier Cortés, Diego de Buen y Ulises Rivas, mientras que en la delantera, Lalo Herrera y Cris Martínez. El ecuatoriano Ayrton Preciado, se recuperaba de una distensión muscular, por lo que no sería arriesgado todavía.

No hay antecedentes de ambos equipos en el certamen copero. Los Tuzos tienen 3 unidades en el sector, luego de su triunfo como visitante 2-0 sobre los Toros del Atlético Celaya, en partido celebrado en el Estadio Miguel Alemán de la ciudad cajetera.

Para los albiverdes, será su primer encuentro en la competencia, luego de haber descansado en la fecha inaugural. La próxima semana, recibirá en el Corona a los bureles guanajuatenses, que militan en el circuito de ascenso.

El juez central del partido, será Édgar Ulises Rangel Araujo, hijo del popular árbitro del futbol mexicano, que en el 2002 viera truncada su carrera, al fallecer en una accidente carretero cuando se dirigía a Acapulco desde la Ciudad de México.

Será auxiliado en las bandas, por los árbitros asistentes José Ibrahim Martínez Chavarría y Enrique Isaac Bustos Díaz, mientras que como cuarto fungirá Jorge Isaac Rojas Castillo.

Jornada completa

En más partidos para hoy, América recibirá en el Azteca al Veracruz, mientras que en Tapachula, Chiapas, el renovado Atlético San Luis, visitará a los Cafetaleros y las Chivas Rayadas se medirán a Monarcas Morelia en Guadalajara.

Para mañana, la Jaiba Brava estará en Aguascalientes, enfrentando a los Rayos del Necaxa, en tanto que en el Bajío, la Fiera del León, le hará los honores a los Gallos Blancos del Querétaro.

En la selva azucarera, el Cruz Azul visitará al Club Atlético Zacatepec, mientras que los Bravos de Ciudad Juárez se meterán al infierno mexiquense para chocar contra los Diablos Rojos del Toluca. En la Sultana del Norte, Rayados del Monterrey reciben a la Franja del Puebla.





La duda para Santos Laguna está en la portería, si vuelve Jonathan Orozco o se mantiene Carlos Acevedo.

(Erick Sotomayor)

